Groot praktijkfestival met het Rijnlands model als inspiratie

Dinsdag 24 april 2018 van 10:00 tot 17:00 uur organiseren Stichting SBI en het magazine Slow Management in samenwerking met tal van deelnemende partijen ‘Het Grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland’. Deelnemers kunnen kiezen uit meer dan 70 programma-onderdelen.



Centraal staat de Rijnlandse manier van organiseren: niet top dowm maar bottom up, vanuit de vakmensen en professionals op de werkvloer. Anders dan op veel congressen en seminars krijgen de bezoekers op dit festival geen sprekers met theoretische voordrachten voorgeschoteld, maar workshops en interactieve presentaties waarin ervaringen worden gedeeld en besproken. Het programma wordt omlijst met activiteiten, optredens (muziek en theater) en bijzondere workshops zoals intelligente ongehoorzaamheid, samenspel in een percussieworkshop door drummer Cesar Zuiderwijk (Golden Earring) en het zelf ervaren van de methode van Wim Hof (the Iceman). Zie voor het volledige programma en tickets: www.hetgrootsterijnlandpraktijkfestivalvannederland.nl



Het Rijnlands model wordt meestal gebruikt als een alternatief voor het zogeheten Angelsaksisch model. Het eerste staat voor het denken in compromissen (polderen), het laatste laat alle ruimte aan de krachten van de vrije markt. Ook op het gebied van het besturen van organisaties worden deze twee begrippen gehanteerd – zo koos Unilever met de vestiging van het hoofdkantoor in Rotterdam onlangs nadrukkelijk voor het Rijnlandse model. Maar er is ook een derde laag: die van Rijnlands organiseren.



Het Grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland biedt een staalkaart van het Rijnlandse gedachtegoed op het gebied van organiseren, met tal van voorbeelden en cases uit het bedrijfsleven, de zorg, het onderwijs, de overheid, woningbouwcorporaties, het sociale domein en de medezeggenschap. In de Rijnlandse visie begint organiseren bij vakmensen in de voorste linie. Zij hebben de inhoudelijke kennis en organiseren zichzelf, ondersteund door stafdiensten en geïnspireerd en gefaciliteerd door leidinggevenden. Het festival biedt een podium aan succesverhalen als:



Coöperatie Schoongewoon en adviesbureau’s Finext en Viisi die geen managers hebben en compleet transparant zijn over salarissen.



-Zorgorganisatie Amstelring en woningcorporatie Maasvallei die volledig omschakelden naar zelfsturende teams.



-Campus Columbus in Heerhugowaard, een innovatieve combinatie van opvang, opvoeding en onderwijs voor kinderen van 0-12 jaar.



-Gemeente Heemstede, regelmatig verkozen tot beste dienstverlener.



-Werkgemeenschap zorg voor de jeugd Walcheren, een samenwerking van diverse partijen op het gebied van de jeugdzorg binnen drie gemeenten.



-AFAS Software dat geen Ondernemingsraad heeft, maar een tweehoofdige Raad van Inspiratie.





Om Rijnlands organiseren succesvol te laten zijn moeten vakmensen en ondersteunende diensten op één lijn zitten. Het festival biedt daarom ook voorbeelden en cases van nieuwe manieren om de ondersteunende diensten te organiseren, van HR tot IT en van Controlling tot Communicatie. Ook nieuwe vormen van medezeggenschap en leidinggeven komen aan bod.



Naast inhoudelijke Rijnlandse onderwerpen is er volop aandacht voor thema’s als werkgeluk, persoonlijke ontwikkeling en modern leiderschap. Ook wordt er stilgestaan bij nieuwe ontwikkelingen als de organisatie 4.0, toenemende robotisering en blockchain-technologie.



Organisatie



Stichting SBI, eigenaar van Landgoed Zonheuvel, ontwikkelt het landgoed - samen met de partners en gebruikers - tot Campus Zonheuvel. Een plek waar werknemers, ondernemingsraden, werkgevers, en de werelden van human resources (HR), onderwijs, wetenschap en politiek elkaar vinden rond thema’s die te maken hebben met de relatie mens en organisatie.



Slow Management (een andere kijk op organiseren) is een kwartaalblad dat gaat over organiseren op basis van vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Slow staat niet voor langzaam, maar - naar analogie met Slow Food - voor oorspronkelijkheid, kwaliteit, diepgang en duurzaamheid. Slow Management bestaat sinds 2007 en sluit het 10-jarig bestaan af met dit Grootste Rijnland Praktijk Festival van Nederland.







