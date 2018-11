Masterclass Europa voor journalisten 30 november 2018

2019 wordt een belangrijk jaar voor de EU, met discussies over de toekomst van de Unie na de Brexit, Europese verkiezingen op 23 mei en daarna ook een nieuwe Europese Commissie. Hoe gaat het met de Unie en wat staat er op het spel bij de verkiezingen?



Het Europees Parlement organiseert samen met de Europese Commissie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Amsterdam centre for European Research organiseren samen een eendaags event in Amsterdam voor journalisten. Laat je bijpraten in Grand Café Restaurant 1e klas op Amsterdam Centraal door ervaren sprekers van verschillende organisaties en steek ook wat op over EU datamining en verslaggeving.



-Hoe breng je verslag uit over de EU en waar vind je informatie en cijfermateriaal?



-Wat staat er op het spel bij de verkiezingen? Welke nieuwe allianties zien we in de EU van de toekomst?



-Verslaggeving over de Europese verkiezingen – Hoe? Vanuit Brussel of Nederland?





Programma



Ochtendprogramma



8:45 Onthaal



9:00 Korte inleiding over dagdeel I Moderator Caroline de Gruyter, NRC Handelsblad.



9:10 Hoe werkt de EU? Inleiding over instellingen, verkiezingen en aanbod voor journalisten. Anne van Wageningen, Docent Moderne Europese geschiedenis, Universiteit van Amsterdam;Ingelise de Boer, Persvoorlichter, Bureau Europees Parlement in Nederland;Elisabeth Lannoo, Woordvoerder, Europese Commissie in Nederland.



10:30 Pauze



10:45 Europese datamining: nuttige bronnen voor EU-verslaggeving door Adriana Homolova, Datajournalist.



12:30 Lunch



Middagprogramma



13:30 Korte inleiding over dagdeel II. Moderator Rogier Elshout.



13:40 Nieuwe allianties in de EU van de toekomst. Caroline de Gruyter, NRC.



14:10 Wat staat er op het spel bij de Europese verkiezingen? Discussie met panel:Joost Flamand, Directie Integratie Europa, Ministerie van buitenlandse zaken; Judith Sargentini, Lid van het Europees Parlement; Tony Agotha, Adviseur van de 1e Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans.



15:30 Pauze



15:45 Verslaggeving over de Europese verkiezingen: hoe? Vanuit Nederland of Brussel? Discussie met journalistenpanel: Christoph Schmidt, Trouw; Kees Boonman, Omroep Max.



17:00 Netwerkborrel



Waar?



30 november 2018 | 9u-17u | Grand Café Restaurant 1e klas, Amsterdam Centraal (bij perron 2b)