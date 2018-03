Onderzoek: 'Spanjaarden slapen laatst, Japanners minst, Esten langst'

*** ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 16 MAART 2018 ***

WERELDWIJDE SLAAPANALYSE TOONT AAN:

SPANJAARDEN SLAPEN ALS LAATST, JAPANNERS HET MINST, ESTEN HET LANGST EN VROUWEN - WAAR OOK - IETS MEER DAN MANNEN

Polar wil gebruikers van draagbare sporttechnologie inzicht verschaffen in hun slaappatroon en hen zo begeleiden naar betere slaapgewoonten

Utrecht, Nederland – 16 maart 2018 – De lente zit er (eindelijk) aan te komen: de dagen worden langer en stilaan warmer. Sportfanaten kijken reikhalzend uit naar meer tijd én meer beweging in open lucht. Later naar bed om meer uit je dag te halen blijkt evenwel niet raadzaam, zeker niet wanneer je lichaam dient te herstellen van je sportactiviteiten gedurende de dag.

Om dit aan te tonen heeft Polar, al meer dan 40 jaar wereldmarktleider in draagbare sport- en fitnesstechnologie, meer dan 6 miljoen nachten geanalyseerd bij Nederlanders en 27 andere nationaliteiten. Zo verkreeg het Finse bedrijf unieke inzichten in de slaapgewoonten wereldwijd en ontdekte het weekend- en weekdagpatronen, verschillen tussen mannen en vrouwen, gemiddelde slaaponderbrekingen en nog veel meer.

De bekendmaking van deze gegevens komt na de introductie van Polar Sleep Plus™ afgelopen zomer, een nauwkeurige “slaapanalist” die in de modellen Polar A370 (fitness tracker) en Polar M430 (GPS sporthorloge) verwerkt zit. Deze volgt je bewegingen via een ingebouwde 3D accelerometer, die automatisch waarneemt wanneer je in slaap valt en wakker wordt. Hierdoor krijg je als gebruiker waardevolle inzichten in je nachtrust.

“Als het gaat om sportprestaties en gezondheid, zijn slaap en rust even belangrijk als training en voeding. Slaap draagt immers in grote mate bij tot het herstel na training. Een goed herstel tussen training is van cruciaal belang voor het opbouwen van de conditie en resulteert uiteindelijk in betere sportprestaties” zegt Sander Werring, Managing Director bij Polar Benelux.

Slaapbewaking (het volgen van de slaap) geeft je een beter beeld van je slaapgewoonten en slaapkwaliteit. Met Polar Sleep Plus en Polar Flow wordt je data geanalyseerd en ontvang je feedback om je slaappatroon en de impact ervan op je conditie, gezondheid en levenskwaliteit beter te begrijpen. Door te leren hoeveel en hoe goed je slaapt, kun je beginnen met het herkennen welke aspecten in je dagelijkse routine een aanpassing nodig hebben.

“Slaap kan grotendeels over het hoofd worden gezien als het gaat om algemene fitheid. Ik denk dat mensen onderschatten hoe slaap de training beïnvloedt”, zegt Antoinette de Jong, Olympisch medaillewinnares schaatsen bij Team JustLease.

“Door mijn slaap te volgen met de Polar A370, leerde ik dat reizen een grote invloed heeft op mijn slaap. Ik merkte dat mijn eerste nacht op een trainingskamp in een ander bed, en met een langere reis en kortere nacht voor de reis, een nacht was met een zeer lage kwaliteit van slaap en veel onderbrekingen. Ik was verrast om te zien hoe vaak mijn slaap onderbroken werd tijdens sommige nachten. Ik volgde mijn slaap gedurende 8 nachten tijdens een trainingskamp als experiment, maar ik blijf mijn slaap volgen met Polar om te leren hoe ik mijn slaapkwaliteit kan verbeteren en welke slaaproutines kunnen helpen om dit te bereiken.”

Slaapinzichten wereldwijd

Een goede nachtrust bestaat uit lange, ononderbroken slaapsegmenten. Het volgen van je slaap biedt, na verloop van tijd, inzicht in individuele patronen en basislijnen, waardoor je je slaapgewoonten kunt veranderen. Hieronder een aantal inzichten op basis van 6 miljoen nachten aan verzamelde Polar Sleep Plus data:

De gemiddelde wereldwijde slaapduur is 7 uur en 22 minuten, waarbij Estland het langst slaapt met 7 uur en 36 minuten en Japan het minst met 6 uur en 33 minuten.

Vrouwen over de hele wereld slapen langer en beter dan mannen, gemiddeld 7 uur en 35 minuten, 22 minuten langer dan mannen.

De leeftijdsgroep die zonder onderbrekingen het meest gezond slaapt, zijn 18-29-jarigen, die gemiddeld 7 uur werkelijke slaaptijd registreren. De 40-64-jarigen noteren wereldwijd de minste slaaptijd op 6 uur en 50 minuten.

Finnen scoren het hoogste op de beste slaapcontinuïteit met een score van 3,4 uit 5 (vijf vertegenwoordigt een zeer continue slaap). China scoort als laatste met een score van 2,7 wat wijst op een vrij gefragmenteerde slaap.

Hong Kong en Spanje zijn de nachtbrakers van de wereld, die respectievelijk om 0:52 uur en 0:45 uur in slaap vallen. Zuid-Afrikanen gaan het vroegst naar bed om 22:45 uur. Maar ze zijn ook het vroegst uit de veren om 6:06 uur.

Slaapgewoonten van de Nederlandse man en vrouw

Gemiddeld gaan Nederlandse vrouwen iets eerder slapen dan mannen en slapen ze 21 minuten langer, waarbij ze 7 uur en 41 minuten slapen in plaats van 7 uur en 20 minuten voor mannen. Over het algemeen worden Nederlandse mannen iets eerder wakker dan vrouwen, respectievelijk om 7:19 uur en 7:26 uur 's ochtends.

Nederlandse slaapgewoonten tijdens weekdagen en weekenddagen

Gedurende de week gaan Nederlanders gemiddeld om 23:41 uur naar bed en staan ze om 7:03 op, met een totaal van 7 uur en 22 minuten slaaptijd. In het weekend slapen Nederlanders gemiddeld 26 minuten meer, de bedtijd schuift op naar 0:17 uur en de ochtend start niet eerder dan 8:07 uur.

Actuele slaaptijd en slaapcontinuïteit van de Nederlander

Over het algemeen ervaart de Nederlander een redelijk continue nachtrust met een gemiddelde van 3,2 uit 5 op de continuïteitsschaal van Polar. Gemiddeld ervaart de Nederlander 22.8 korte onderbrekingen gedurende de nacht en 5,2 lange onderbrekingen. Hoewel de gemiddelde slaaptijd van de Nederlander 7 uur en 3 minuten is, als Polar de onderbrekingen mee neemt, verschuift de actuele slaaptijd naar 6 uur en 59 minuten.

Over Polar

Polar is de pionier op het gebied van hartslagmeting, activity tracking, slaapmeting en GPS trainingsoplossingen voor topsporters, coaches, enthousiaste sportliefhebbers en mensen met een actieve levensstijl. Al meer dan 40 jaar helpen wij sporters hun prestaties te begrijpen, volgen en verbeteren. Ons award bekroonde assortiment omvat baanbrekende sport wearables die werken met Polar trainingsapps en cloud services. Polar, met het hoofdkantoor gevestigd in Finland, is een niet-beursgenoteerd bedrijf dat actief is in meer dan 80 landen. Polar producten worden wereldwijd verkocht via meer dan 35.000 retailers. Ga voor meer informatie naar polar.com.