Dunkin’ lanceert eigen bezorgservice

"Toch je favoriete zoete lekkernijen bij je thuisbezorgd via diverse kanalen"



Door de afgekondigde maatregelen voor de horeca omtrent het coronavirus heeft ook Dunkin’ voor een nog onbepaalde tijd al haar vestigingen moeten sluiten. De afgelopen dagen is er aan een oplossing gewerkt om Dunkin’s donutsfans toch te kunnen voorzien van onze zoete lekkernijen. Daarom lanceert Dunkin’ vandaag, 17 maart 2020, om 12.00 uur Dunkin’ Delivery, verkrijgbaar via dunkindonuts.nl en de Dunkin’ app. Hiermee worden je favoriete zoete lekkernijen gewoon bij je thuisbezorgd.



“Natuurlijk staat gezondheid voorop, en we wensen iedereen sterkte in deze bijzondere tijd. Ondanks het feit dat de helft van onze vestigingen winkels zijn en dus niet onder horecagelegenheden vallen, hebben we toch besloten om al onze locaties te sluiten in het kader van de volksgezondheid. We hopen met de Dunkin’ bezorgservice toch een beetje blijdschap bij onze donutfans thuis te kunnen bezorgen”, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ Nederland.



Bezorgkanalen



Vanaf dinsdag 17 maart 2020 om 12.00 uur zijn Dunkin’s heerlijkheden verkrijgbaar via dunkindelivery.nl, dunkindonuts.nl en de Dunkin’ app. Het bezorgassortiment bestaat momenteel uit donuts, munchkins, en voorverpakt Baskin-Robbins ijs en zal de komende dagen worden uitgebreid. Bestellingen kunnen vanaf vandaag worden geplaatst, waarna ze vanaf donderdag 19 maart geleverd zullen worden. Verder blijven de volgende Dunkin’ shops open voor bezorging via Thuisbezorgd, Uber en Deliveroo:



Amsterdam - Beethovenstraat



Amsterdam - Centraal Station



Amsterdam - Reguliersbreestraat



Den Haag - Spui



Rotterdam - Lijnbaan



Afhaal



Bovengenoemde vestigingen zijn daarnaast vanaf dinsdag 17 maart om 12.00 beschikbaar voor afhaal van het hele Dunkin’ assortiment, inclusief koffie. Belangrijke noot hierbij is dat er niet in de winkel geconsumeerd mag worden. Dit geldt ook voor de vestiging in Mall of The Netherlands in Leidschendam, die elke dag van 10.00 - 19.00 uur geopend zal zijn voor afhaal.



Verdere verkrijgbaarheid



Naast bezorg- en afhaalservice mogelijk gemaakt via Dunkin’s eigen kanalen, zijn de donuts ook verkrijgbaar bij diverse Jumbo Supermarkten, alle New York Pizza vestigingen met bezorgservice en alle Tony’s Streetfood locaties van De Haan Groep langs de snelweg.



Over Dunkin’



Dunkin’, voormalig Dunkin’ Donuts, is opgericht in 1950 en is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked good merken. De onderneming telt meer dan 12.200 vestigingen in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ restaurants die zijn gevestigd in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: www.dunkindonuts.nl. Het hoofdkantoor van Dunkin’ is in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com. De donuts van Dunkin’ zijn verkrijgbaar voor €2,25 per stuk, 6 stuks zijn €11,50 en 12 €21,75.