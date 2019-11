Better Safe Than Sorry: efficiënt en betaalbaar CDD-checks uitvoeren

Customer Due Diligence (CDD) is een cruciaal onderdeel van een integere bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties (o.a. accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs, notarissen en advocaten) moeten voldoen aan de Wwft- en Sanctiewet. Deze organisaties beschikken vaak niet over de capaciteit en/of resources om een complete CDD-oplossing aan te schaffen en te implementeren.



Belangrijk in CDD is het controleren van natuurlijke personen op aanwezigheid op diverse sanctielijsten, het al dan niet voorkomen op Politically Exposed Person (PEP) lijsten en eventuele negatieve publiciteit.



Over CDD On Demand

CDD On Demand van SCOPE FinTech is een online dienst, die wordt aangeboden op de gelijknamige website www.CDDOnDemand.com, voor organisaties, die op een eenvoudige, snelle, goede en goedkope manier natuurlijke personen willen controleren in het kader van de Wwft. Dit zonder een contract af te sluiten en de installatie van software.



Op de CDD On Demand website controleert u natuurlijke personen snel en eenvoudig op de hierboven genoemde punten tegen lage kosten. Na het invoeren van de naam van een natuurlijke persoon voorzien van een eventuele geboortedatum is het controleproces binnen enkele minuten afgerond.



Zodra de zoekopdracht start wordt gecontroleerd of deze persoon actieve of historische sancties heeft, bekend is bij wethandhavingsinstanties, een politiek prominente persoon is, negatief in het nieuws is geweest, insolvent is verklaard, bekend is bij de financiële toezichthouder en/of als gediskwalificeerde bestuurder is aangemerkt.



Het eindresultaat is een door SCOPE FinTech digitaal gecertificeerd rapport dat de genoemde controles hebben plaats gevonden met alle relevante ingevoerde en gevonden informatie. Dit rapport is belangrijk bij controle door een financiële autoriteit zoals de AFM. De kosten bedragen tussen 4 – 10 Euro per persoon en zijn onder meer afhankelijk van de gevonden resultaten.



CDD On Demand maakt gebruik van de gegevens van Company.info. Dit bedrijf is een onderdeel van de FD Mediagroep en in Nederland bekend als leverancier van hoogwaardige bedrijfs- en persoonsinformatie. De SCOPE CDD On Demand propositie is bijzonder aantrekkelijk voor zowel kleine als grote organisaties die snel willen beschikken over een adequate CDD-oplossing.



Trends op de (Europese) markt en verwachtingen

Vanuit SCOPE FinTech wordt door Salesmanager Bas van der Veer aangegeven: “Wij verwachten erg veel van deze nieuwe dienst in 2020, het onderwerp is veel in het nieuws en in de markt zien wij een enorme toename van het aantal aanvragen en informatieverzoeken voor onze KYC/CDD-component van het cliënt portaal.



Ook vanuit het buitenland lijkt er grote belangstelling te zijn voor dit type oplossing en diensten. Wij hebben inmiddels intentieverklaringen getekend met de eerste Duitse Launching customer voor een zeer uitgebreide CDD oplossing en de marktpotentie in Duitsland lijkt bijzonder groot.”



Over SCOPE FinTech

SCOPE FinTech is een handelsnaam van SCOPE marketing technology b.v. (SMT) SMT is een ervaren Nederlandse ontwikkelaar en leverancier van standaard software. In 2016 is SMT gestart met de ontwikkeling van het SCOPE KYC Cloud Portal. Dit is een GDPR/MiFIDII compliant platform gericht op financiële diensteverleners, die aan de wetgeving willen voldoen. Daarnaast verzorgt SMT de bijbehorende werkzaamheden op het vlak van consultancy, maatwerk, installatie en implementatie, opleidingen en supportservices.