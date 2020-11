Axxicon Moulds Eindhoven BV financiert groei met 8%-obligatielening via NPEX-Effectenbeurs

- Axxicon geeft obligaties uit via de NPEX-effectenbeurs tegen 8% rente met een looptijd van 5 jaar;



- Opbrengst van de lening (maximaal €1,5 miljoen) wordt gebruikt voor de verdere groei van Axxicon in de markt van Micro Fluidica;



- Functionele discs voor een COVID‑19 Point of Care sneltest, waarvoor Axxicon de spuitgiettechnologie en de plastic substraten levert, zitten momenteel in een CE certificeringaanvraag





EINDHOVEN – Hoogtechnologische onderneming Axxicon, gevestigd in Eindhoven en toonaangevend in de markt van Micro Fluidica, geeft via de NPEX-effectenbeurs een obligatielening uit. De jaarlijkse rente van de lening is vastgesteld op 8% per jaar, die in maandelijkse termijnen wordt uitgekeerd aan de obligatiehouders. De obligaties krijgen een notering aan de NPEX-effectenbeurs.



Na de eerste succesvolle plaatsing van obligaties in 2019 wil Axxicon Moulds Eindhoven met de nieuwe lening een opbrengst realiseren van maximaal €1,5 miljoen. De onderneming ontwikkelt hoogwaardige spuitgiettechnologie voor het maken van matrijzen voor de Micro Fluidica-markt plus de daarvoor benodigde plastic substraten. Axxicon wil verder investeren in haar groeiversnelling.



Axxicon is gespecialiseerd in de productie van spuitgietmatrijzen, maar wil de marktpositie in de Micro Fluidica verder versterken. Dit is een techniek waarmee bijvoorbeeld Point of Care tests en Organ on a Chip toepassing mogelijk worden gemaakt.



Specialisatie op het terrein van de ontwikkeling en productie van Point of Care tests is een strategische keuze van Axxicon. Daarbij richt het bedrijf zich vooral op de medische sector, diergeneeskunde en tests op het terrein van onder andere levensmiddelen. De afgelopen maanden zijn door Axxicon functionele discs voor een COVID‑19 Point-of-Care sneltest geproduceerd, die momenteel in een CE-certificeringsaanvraag zitten.



Volgens CEO Alfred Evers van Axxicon vloeit de versnelling op de Micro Fluidica-markt voort uit de stevige positie die het bedrijf inmiddels heeft verworven. Axxicon ziet recent ook een toename van opdrachten om een Design For Manufacturering te leveren en een verdubbeling van de orderportefeuille ten opzichte van 2019.



De opbrengst van de obligatielening wil Evers gebruiken voor investeringen in personeel, nieuwe machines, machinetoebehoren, marketingcommunicatie en marktbewerking. ,,Door de coronacrisis is er sprake van enige vertraging in onze groei-ontwikkeling. Tijdens de lockdown liep het bezoek aan huisartsen en poliklinieken tijdelijk terug en daardoor ook het aantal Point-of-Care sneltests afnam”, aldus Evers.



Axxicon werkt sinds 2017 samen in de Flow Alliance. Een combinatie van drie bedrijven die sterk complementair zijn, waardoor ‘the House of Micro Fluidics’ is ontstaan; een one stop shop waar klanten van prototyping tot high volume production worden ontzorgd.