UOB maakt foutloze uitwisseling van 3D-modellen mogelijk

Op donderdag 4 juni verschijnt de eerste versie van de Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Dit unieke open platform maakt de uitwisseling van BIM 3D-modellen mogelijk voor alle partijen in de bouwketen. De UOB is te gebruiken tijdens alle fasen van het ontwerp- en bouwproces. Techniek Nederland, FME, Fedet, Ketenstandaard en 2BA hebben het platform in samenwerking met een aantal grote technisch dienstverleners en fabrikanten tot stand gebracht.



Foutloze informatie-uitwisseling



De UOB zorgt ervoor dat de uitwisseling van informatie kan plaatsvinden zonder dat daarbij fouten ontstaan. Een foutloze informatie-uitwisseling is de basis voor beter ontwerpen en bouwen en voor een optimale uitvoering van onderhoud en beheer. De UOB maakt sneller en efficiënter werken mogelijk en vermindert bouwfouten en faalkosten. De oplevering van de UOB is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het Bouwwerk Informatie Model 3D (BIM 3D). Remco van der Linden, directeur Techniek & Markt van Techniek Nederland: ‘De UOB zorgt voor standaardisatie. Die is nodig om datagestuurd te kunnen ontwerpen, bouwen, installeren en beheren.’



Onafhankelijk van softwareleveranciers



Alle fabrikanten kunnen straks hun producten toevoegen op basis van de open internationale ETIM-MC standaard. Ze hoeven niet langer voor individuele softwareleveranciers specifieke productdata te produceren en te onderhouden. Ieder installatiebedrijf kan straks, onafhankelijk van de eigen software, de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen en beheren van gebouwinstallaties.



Meer dan 350 template-objecten



Bij de start van versie 1.0 van de UOB kunnen 80% van de meest toegepaste productsoorten worden getekend. Gebruikers van het platform kunnen ruim 350 template-objecten toepassen in de generieke vorm. Op dit moment bieden tien fabrikanten in totaal zo’n 13.000 van hun producten aan, waarmee nu ook al specifieke objecten kunnen worden gemaakt. In Nederland gebruikt ongeveer 80% van de marktpartijen Revit. Versie 1.0 van de UOB gaat daarom van start met template-objecten voor Revit. Om de mogelijkheden van het platform te demonstreren aan installatiebedrijven, fabrikanten en ontwikkelaars is een demo-app beschikbaar. Installateurs (modelleurs/engineers) kunnen daarnaast kennismaken met de UOB via speciaal georganiseerde kliksessies in de maanden juni en juli.



Kennismakingsfase



Voor het succes van een open standaard is draagvlak cruciaal. De initiatiefnemers en de technieksector als geheel zetten daarom in op een brede deelname aan de UOB. Zij nodigen fabrikanten en softwareleveranciers uit om hun productdata aan te leveren en hun applicaties geschikt te maken voor de UOB. 2BA en haar CAD-partner voor de UOB (CIC) zullen de fabrikanten en softwareleveranciers ondersteunen met infosessies en ‘hackathons’ die eveneens in juni en juli worden gehouden. De eerste commerciële Revit-apps zullen in september worden opgeleverd. Daarna kunnen installateurs de UOB ook in projecten in gaan zetten.



DigiDeal Gebouwde Omgeving



De open Uniforme Objecten Bibliotheek is één van de versnellingsprojecten van de DigiDeal Gebouwde Omgeving. Met dit initiatief willen de overheid, Techniek Nederland en Bouwend Nederland de digitalisering in de bouw een impuls geven. Martin Kreijenbroek, directeur van 2BA: 'Als sector willen we de verantwoordelijkheid nemen in de uitdagingen waar Nederland voor staat. We zullen onze kwaliteit, innovatiekracht en productiviteit sterk moeten vergroten. Open digitaal samenwerken is daarin cruciaal.'