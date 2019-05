Team 4 Limburg on Wheels fietst 500 km voor Ronald McDonald Huizen

Team 4 Limburg on Wheels fietst 22 en 23 juni binnen 24 uur 500 kilometer langs 8 Ronald McDonald Huizen in Nederland voor Ronald McDonald Huis Maastricht en Ronald McDonald Kindervallei Valkenburg HOMERIDE: sponsortocht voor Ronald McDonald Huizen 500 kilometer fietsen in 24 uur, dag en nacht voor de Ronald McDonald Huizen. Team 4 Limburg on Wheels fietst 22 en 23 juni en gaat voor een recordbedrag voor Ronald McDonald Kindervallei en Ronald McDonald Huis Maastricht. U bent van harte aanwezig om bij de teampresentatie aanwezig te zijn. 26 mei vanaf 15:30 uur tot 18:00 uur wordt bij de Ronald McDonald Kindervallei: · het belang van de Ronald McDonald Huizen en de financiering (geen subsidies) belicht door Thea Coolen, Manager van de Kindervallei · het team voorgesteld, zowel fietsers als de onmisbare begeleiders · het teamtenue 2019 onthuld met de shirtsponsoren · de tussenstand van de opbrengst bekend gemaakt · het samenzijn opgeluisterd door diverse artiesten · een mooi wieleritem geveild

Deze georganiseerde middag is op zondag 26 mei en U bent hierbij van harte welkom.



Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met:

Paul Balmaekers : 06-29 05 80 46 of mail: p.balmaekers@kindervallei.nl

Meer informatie over HomeRide is te vinden op www.homeride.nlen over ons team op https://www.homeride.nl/nl/teams/4limburg-wheels



Het adres van de Ronald McDonald Kindervallei is: Onderstestraat 35 te Valkenburg a/d Geul