Valtifest viert afscheid plastic, thema: Plastic (not so) Fantastic!

Je hebt festivals…en je hebt Valtifest! Het kleurrijke Amsterdamse Stadsfestival pioniert dit jaar op het nieuwe festivalterrein Kaap Oost op Zeeburgereiland.



Valtifest staat bekend om haar jaarlijks afwisselende thema. Dit jaar viert Valtifest op grootse wijze het afscheid van Plastic met het thema: Plastic (not so) Fantastic! Wat ooit een zegen voor de mensheid was, is nu een plaag voor het welzijn van de planeet dus… hoogste tijd voor een afscheidsfeest met een vette knipoog.



De dresscode is duidelijk: plastische chirurgie of gebruik bestaand plastic en recycle dat tot een outfit. De outfits Die outfit neem je weer mee naar huis of je levert die in. Voor zover mogelijk zal het plasticafval gescheiden en dus hergebruikt worden.



Met bizarre theateracts, plastic kunst, gerecycled decors en -mode én een elastische muziekprogrammering, belooft het een spektakelstuk te gaan worden. Op de plastic menukaart staan vermaarde concepten als rockclub The Tïtty Twïster, het Oud Hollandsch Acid Feest, Dixie Barbie, UK- garageclub Speedfreax -.



Dj’s als Todd Terry, Felix da Housecat, 2000 and One, Willie Wartaal, Mason, Isis en Joost van Bellen en livemuziek van o.a. de Hardrock Karaokeband vullen de Platic Fantasic podia.



Geen Valtifest zonder een passende uitzinnige dresscode. Dit jaar is de boodschap duidelijk; maak een outfit van afval- of gerecycled plastic. Natuurlijk zorgt het festival ervoor dat er zo min mogelijk rotzooi achtergelaten wordt. Valtifest ondersteunt dit jaar ook een goed doel.



Datum: 7 september 2019

Kaarten en informatie via: http://www.valtifest.nl/