Reynolds & Reynolds en Bluem teamen en introduceren iDEAL betaalgemak in Automotive

Het dealersysteem WinCar nu met iDEAL betaallink



Reynolds & Reynolds (R&R) en Bluem payment services slaan de handen in één en introduceren met de WinCar Betaallink betaalgemak in de automotive sector. Tot nu worden werkplaats- en verkoopfacturen door de consument handmatig betaalt via een overboeking. Met iDEAL is het intikken van betaalgegevens niet meer nodig. Via de link betaalt men eenvoudig. Dit is winst voor de consument die op ieder device de autofactuur direct kan afhandelen, wanneer en waar dan ook. En winst voor de dealer die zijn nota’s sneller en foutloos betaald krijgt.



Perfect fit



Volgens Rieko Kester, directeur Bluem is het logisch om te teamen met R&R omdat zij de marktleider zijn van software voor de Automotive branche. Het succesvolle dealer management systeem WinCar wordt door veel dealers en universele garagebedrijven in Nederland gebruikt om de meest voorkomende bedrijfsprocessen te ondersteunen. De reparatie-, service- en verkoopfacturen bij dealers komen uit WinCar. Door een slimme integratie met WinCar kan nu iedere factuur die WinCar aanmaakt automatisch voorzien worden met een iDEAL betaalknop.



Betaalspecialist met automotive ervaring



Reynolds & Reynolds heeft voor betaalspecialist Bluem gekozen aldus Paul Koster, Manager Sales Benelux, omdat Bluem al een bekende PSP is in de Automotive branche en vanwege haar unieke werkwijze. Bluem zorgt ervoor dat iDEAL betalingen rechtstreeks op de dealer bankrekening bijgeschreven worden (niet via een derdengeldenrekening). Ook als de dealer bankiert bij de DFM zorgt Bluem nog steeds voor directe betalingen naar de desbetreffende DFM rekening. Een ander onderscheidend punt is de ultieme merkbelevenis en betaalgemak van de betaalcheckout van Bluem. De checkout is volledig in de stijl van de dealer wat zorgt voor herkenning, vertrouwen en conversie. En hier draait het om bij betalen, aldus Paul Koster.



Hoe een dealerbedrijf start met iDEAL?



Voor een dealer die WinCar gebruikt is het eenvoudig (1-2-3).



1. R&R activeert de iDEAL betaalmodule,



2. iDEAL wordt voor bankrekening dealerbedrijf geactiveerd, en



3. Bluem zorgt voor de eenmalige branding van de betaalcheckout in de huisstijl



Het facturatieproces verandert in feite niet. Alleen ontvangt de klant nu een factuur met iDEAL betaallink, waar dat voorheen niet het geval was. En kan hem waar en wanneer dan ook afhandelen.



Neem contact op met R&R om de nieuwe iDEAL betaallink module te laten activeren.