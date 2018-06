KIJK viert 50-jarig bestaan met speciale editie

KIJK bestaat vijftig jaar en dat vieren we met een special, samengesteld met daarin de beste, leukste, spannendste, opmerkelijkste en grappigste verhalen uit de lange geschiedenis van het blad. De 308-pagina’s dikke special ligt vanaf 28 juni in de winkel voor €14,95.



Afgelopen weken bracht de redactie voornamelijk in de archieven door. “Het doorspitten van ruim 50.000 pagina’s, die de afgelopen vijf decennia geproduceerd zijn, was een monsterklus”, zo vertelt hoofdredacteur André Kesseler. “Maar we deden het met een enorme grijns op ons gezicht. Want wát is het leuk om een verhaal uit 1971 te lezen over de toekomst van het navigatiesysteem. Niet de verfijnde apparatuur van nu, maar een grote, blauwe pijl op het dashboard die je naar de volgende afslag wijst. En waar sommige artikelen prettig gedateerd of hun tijd ver vooruit zijn, staan anderen weer meer in het teken van de tijd. Denk bijvoorbeeld aan een dreigende kernoorlog uit 1986!”



De special bestaat uit de beste verhalen van de afgelopen 50 jaar, aangevuld met gezichtsbepalende rubrieken. Denk aan de columns van Ronald Giphart en een aflevering van Complot!, waarin we complottheorieën bekijken en (zo nodig) ontzenuwen. “Als je zoveel materiaal tot je beschikking hebt en ‘slechts’ 308 pagina’s mag vullen, moet je soms pijnlijke keuzes maken. Maar het is gelukt”, aldus André.



Over KIJK



Het doel waarvoor het blad in 1968 werd opgericht, staat nog steeds. KIJK heeft als doel om haar lezers enthousiast te maken voor -, en informeren over de wereld van wetenschap en techniek. Veel mensen herinneren zich KIJK als een jongerenblad. Maar zo’n tien jaar geleden werd besloten om de jongerendoelgroep los te laten. In plaats daarvan richt het blad zich op ‘interessegebieden’, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen die zich voor wetenschap en techniek interesseert het moet kunnen lezen. KIJK is toegankelijk en tegelijkertijd diepgravend. Het geeft duiding: wie KIJK leest, weet niet alleen precies wát er nu speelt, maar ook waarom dat zo is.