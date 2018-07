Senioren waken juist in de zomer over de buurt

Senioren spelen een grote rol in het veilig houden van de eigen wijk. Negen van de tien senioren houden bewust een oogje in het zeil. Zeker nu in de zomerperiode omdat zij dan vaker thuis zijn. Senioren trekken er veelal buiten de schoolvakanties op uit. Dit blijkt uit het jaarlijkse veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB, de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Bijna de helft van de senioren heeft wel eens melding gedaan bij de politie. Inbraak wordt het meest gemeld. Juist in de zomerperiode is de kans op inbraak groter en dragen senioren extra bij aan bescherming van wijken door hun aanwezigheid.



Waakzaam



Nederlandse senioren zijn waakzaam in hun eigen woonomgeving en dragen graag bij aan de veiligheid van hun eigen wijk. 45% speelt een rol in het veilig houden van de wijk. In de zomerperiode zijn zij vaak niet met vakantie waardoor zij extra waakzaam kunnen zijn. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Juist die alertheid is belangrijk. Vooral in de vakantieperiode, wanneer wijken toch leger zijn. Vaak denken we dat we alles goed en veilig geregeld hebben, maar extra opletten kan echt geen kwaad. Senioren kunnen daar een grote rol in spelen, en doen dat vaak ook al”. Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat een kwart van de senioren NL-alert geïnstalleerd heeft op zijn of haar mobiele telefoon, drie op de tien gebruiken Burgernet en twee op de tien zijn aangesloten op een Buurt WhatsApp-groep. Alhoewel 15% van de senioren zich in eigen huis of omgeving wel eens echt onveilig heeft gevoeld, geven senioren voor de veiligheid van de eigen buurt een rapportcijfer van 8,1.



Gratis veiligheidsadvies



Om in te spelen op veiligheid in en om huis en de wijk, gaan vrijwillige veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB langs bij senioren. Deze adviseurs bekijken hoe veilig of onveilig de woning is. Zij wijzen vervolgens op te nemen maatregelen met betrekking tot inbraak-, brand- en valpreventie en geven ook advies over samen veilig in de wijk. Juist ook in de vakantieperiodes. Vakantie is vooral een tijd van ontspanning en plezier, maar het blijft belangrijk om veiligheid mee te nemen in de vakantieplannen. Een goede voorbereiding kan het positieve vakantiegevoel versterken, want met een gerust gevoel op vakantie is wel zo prettig. Weet u wat u zoal zelf kunt doen? En samen met uw buren? Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet:



· Haal waardevolle spullen uit het zicht, denk aan laptop of groot beeldscherm.



· Informeer buren dat u op vakantie bent en hoe ze u kunnen bereiken als dat nodig is.



· Vraag buren bij een verdachte situatie rondom uw huis meteen 112 te bellen.



· Vraag buren om de post weg te halen en de planten water te geven.



· Zorg voor verlichting met een tijdschakelaar, ook als u weg bent.



· Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, bijvoorbeeld door kopjes en krant op tafel te lagen liggen.



· Zorg ervoor dat deuren en ramen op slot zijn. Ook als u niet op vakantie bent, maar bijvoorbeeld een dagje weg. Denk ook aan uw achterdeur en schuur.



Een vaste routine in dit soort maatregelen helpt het hele jaar door en is niet alleen van belang tijdens de vakantieperiodes.