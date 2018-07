Dagje uit goedkoper dan 2017 door hogere online kortingen

Bezoekers van pretpark en dierentuin kunnen in de zomervakantie gemiddeld bijna 20 euro besparen op hun dagje uit door online te zoeken naar de beste deal. Een dagje uit is daarmee met online korting goedkoper dan in 2017, ondanks een gestegen kassaprijs.



In 2018 heeft Tikata.nl de prijzen van 35 dagjes uit in Nederland en België weer onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat een gemiddeld gezin van vier personen in 2018 meer kwijt is aan de kassa, namelijk € 90,53 in 2018 vs. € 88,26 in 2017. Zoekt het gezin online naar korting dan is zij minder kwijt in 2018, namelijk € 70,86 vs € 73,01 in 2017. In 2018 valt er gemiddeld € 19,67 (22%) aan online korting te halen ten opzichte van de kassaprijs.



Naast de online korting die voor iedereen beschikbaar is, is ook gekeken naar de mogelijke korting als het gezin meedoet met spaarprogramma’s zoals bijvoorbeeld Campina Eurosparen of gebruikt maakt van de voordelen van een ANWB Lidmaatschap. De prijs voor hetzelfde gezin is dan € 59,72. Dit betekent een besparing van € 30,81 (34%) ten opzichte van de kassaprijs.



Meer informatie en alle uitkomsten van het onderzoek in PDF formaat zijn te vinden op https://tikata.nl/blog/249/dagje-uit-goedkoper-door-hogere-online-korting



Over



Tikata Op Tikata.nl brengen we voor 65 dagjes uit alle mogelijke kortingsacties in kaart. Op dit moment zitten er ruim 2.200 tickets in de database. In twee simpele stappen berekenen bezoekers binnen een minuut zelf de best mogelijke deal. Tikata is sinds juni 2017 live en heeft vanaf dat moment ruim 250.000 gebruikers aan de beste deal geholpen.