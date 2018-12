NVM-mondhygiënisten roept ouders op petitie te tekenen

NVM-mondhygiënisten roept ouders op de petitie ‘Snoep & frisdrank de schoolkantine uit’ te ondertekenen







‘Ouders; help tieners bewuste keuzes te maken voor een goede mondgezondheid’







Utrecht, 5 december 2018



De staat van het tienergebit gaat achteruit



Het Nederlands Zorginstituut heeft recent de uitkomsten van het Signalement Mondzorg 2018 gepubliceerd. Het Signalement Mondzorg wordt elke drie jaar uitgebracht en beschrijft de actuele mondgezondheid en het preventief tandheelkundig gedrag van jeugdigen van 5 tot 23 jaar in Nederland, en de ontwikkeling van de mondgezondheid van 1987 tot 2017, onderzocht door TNO.



“Het onderzoek van TNO, dat de basis vormt voor het Signalement, toont aan dat de mondgezondheid van 5-jarigen de afgelopen periode is verbeterd. Daar staat tegenover dat de mondgezondheid van de andere onderzochte leeftijdsgroepen (11-, 17- en 23-jarigen) is gestagneerd of zelfs verslechterd, zowel bij de jeugdigen met een hoge sociaaleconomische status, als bij de jeugdigen met een lagere sociaaleconomische status. (…)



Tandcariës komt nog altijd zeer veel voor onder jeugdigen. Cariës tot in het tandbeen komt voor bij een kwart van de 5-jarigen, bij 40% van de 11-jarigen, bij twee derde van de 17-jarigen en vier vijfde van de 23-jarigen. Wanneer ook het voorstadium in de vorm van glazuurcariës wordt meegeteld, heeft slechts een derde van de 5-jarigen, een kwart van de 11-jarigen, 5% van de 17-jarigen en 1% van de 23-jarigen een gaaf gebit. Daarnaast baart de sterke toename van (erosieve) gebitsslijtage zorgen: een vijfde van de 17-jarigen en ruim de helft van de 23-jarigen vertoont slijtage tot in het tandbeen.”



Een onnodige gang van zaken wat NVM-mondhygiënisten betreft. Wanneer je tiener een juiste mondverzorging heeft en bewuste keuzes maakt in wat hij of zij eet en drinkt, kunnen gebitsproblemen als cariës (gaatjes) en tanderosie worden voorkomen. Als ouder kun je je tiener helpen om bewuste keuzes te maken en een goede mondverzorging twee maal per dag stimuleren. En dat is nodig, want ieder gaatje dat in het blijvende gebit van een kind ontstaat kost gemiddeld in een mensenleven in totaal €2.500. Voor dat geld kan bijvoorbeeld ook een mooie scooter gekocht worden.



Het resultaat van suikers en zuren in frisdrank, energiedrankjes en snoep



Suikers en zuren in voeding en dranken kunnen cariës (gaatjes) én tanderosie veroorzaken. Zuur zit onder andere in bepaalde vruchten en vruchtensappen, maar ook in snoep, (light)frisdranken, ijsthee, energiedrankjes en zoete alcoholische mixdrankjes, zoals Breezer. Drankjes die veel door tieners worden gedronken én deels verkrijgbaar zijn in schoolkantines.



Tanderosie is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herstellen is. Het gaat niet alleen om hoevéél zure producten je tiener eet en drinkt, maar vooral om hoe vaak, hoe lang, de tijdstippen en de manier waarop dat gebeurt. Wanneer tanderosie niet wordt bestreden, kunnen zuren het tandglazuur en vervolgens zelfs het blootliggende tandbeen oplossen.



Wat je als ouder kunt doen



Als kinderen naar de middelbare school gaan, liggen er veel verleidingen op de loer, zoals snoepen, energiedrankjes en roken. Dit alles is slecht voor de mondgezondheid, en bovendien is een gebit pas op 22-jarige leeftijd volgroeid. Als ouder kun je je (pre)puber helpen om bewuste keuzes te maken, ook als het gaat om de mondgezondheid:



- Maak je kind ervan bewust dat zijn of haar gebit kwetsbaarder is dan een volwassen gebit. Zo krijgt tienerglazuur sneller gaatjes.



- Vraag je kind of zijn of haar tandvlees weleens bloedt. Tandvlees hoort niet te bloeden. Wanneer dit wel zo is, is het tandvlees ontstoken en is het raadzaam om een mondhygiënist te bezoeken.



- Vertel je kind om niet meer dan zeven keer per dag te eten/ en of te drinken. Zo krijgt het speeksel de tijd om zuuraanvallen te neutraliseren.



- Maak je kind ervan bewust dat er in een groot deel van de producten die in de supermarkt liggen suikers zitten.



- Controleer of je tiener met een mondbeschermer sport, zoals bij hockey.



- Ga met je tiener naar de mondhygiënist wanneer je een stinkende adem waarneemt.



- Praat met je tiener over de gevaren van roken. Roken is niet alleen slecht voor de algehele gezondheid, maar ook voor de mondgezondheid.



- Bezoek samen met je tiener regelmatig een mondhygiënist en tandarts.



- Tot 18 jaar zit mondzorg in de basisverzekering.



Daarnaast is het belangrijk dat tieners op school zo min mogelijk in de verleiding komen om snoep, frisdrank en energiedrankjes te nuttigen. De verleiding wordt kleiner wanneer deze producten niet meer in de schoolkantines worden verkocht. De petitie ‘Snoep & frisdrank de schoolkantine uit’ maakt zich hier hard voor.



Over de petitie



De petitie ‘Snoep & frisdrank de schoolkantine uit’ is een initiatief van bevlogen en betrokken moeder Ira van Eelen. Zij is de petitie gestart, omdat ze zich ernstig zorgen maakt over de mondgezondheid van de jeugd in Nederland. Ira van Eelen is tevens de oprichter van Toothcamp, de stichting die (pre)pubers wil stimuleren en informeren over het belang van een goede mondgezondheid. Momenteel is Toothcamp bezig lespakketten te ontwikkelen om een goede mondgezondheid bij (pre)pubers onder de aandacht te brengen, waarmee het onderwerp onder meer bij het vak Biologie aan bod kan komen.



De petitie ‘Snoep & frisdrank de schoolkantine uit’ wordt naast NVM-mondhygiënisten gesteund door beroepsorganisaties KNMT en ANT. We willen natuurlijk zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen, zodat we een sterk signaal kunnen afgeven aan de overheid. De tienergebitten in Nederland moeten gezonder. Ouders: help ook mee en teken de petitie!