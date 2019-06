1Twente verkozen tot Omroep van het Jaar

Lokale Media Awards uitgereikt tijdens de Avond van de Streekomroep



1Twente is uitgeroepen tot Omroep van het Jaar 2019. De prijs is verbonden aan de Lokale Media Awards die vrijdag zijn uitgereikt op De Avond van de Streekomroep in het Hilversumse Beeld en Geluid. In totaal werden daar zes verschillende award winnaars bekend gemaakt.



De winst van 1Twente is volgens de onafhankelijke vakjury een beloning voor de wijze waarop de omroep lokale journalistiek bedrijft. Daarbij wees de jury onder meer op het maatschappelijke profiel, de originele invalshoeken en het innovatieve karakter van het aanbod. Flip van Willigen, directeur 1Twente, zegt over de prijs: “Dit is een groot compliment voor alle medewerkers. Zij staan midden in de samenleving en zitten bovenop het nieuws. En daar vertellen ze elke dag hele mooie verhalen over.”



Naast Omroep van het Jaar werden ook awards uitgereikt in de categorieën Nieuws, Innovatie, Video, Audio en Presentatietalent, aan de volgende winnaars:



· Nieuws: ‘Dtv Nieuws’ van Dtv Nieuws



· Innovatie: ‘Ik teken voor 80!’ van 1Twente Enschede



· Video: ‘Helden van het Hoogwater’ van Omroep Venlo



· Audio: ‘Gtimeradio’ van ZFM Zoetermeer



· Presentatietalent: Mick Smits van RTV Purmerend



Marc Visch, directeur van stichting NLPO, kijkt terug op een geslaagde editie: “Deze verkiezingen laten zien waar de streekomroep voor staat en wat dat waard is. Onafhankelijk nieuws uit de omgeving, oog voor lokale democratie, maatschappelijke betrokkenheid, talentontwikkeling… Die speerpunten worden stuk voor stuk weerspiegeld in de awards.”



De nominaties en winnaars van de Lokale Media Awards zijn bepaald door een onafhankelijke vakjury, bestaande uit voorzitter Timo Kamst (opleidingscoördinator NPO Campus), Jurre Bosman (directeur NPO Radio), Sieb Kroeske (docent Radiomanagement), Ton Verlind (journalist en mediaconsultant) en Loek Mentink (eindredacteur Endemol Shine Nederland). De award voor Omroep van het Jaar werd mede beoordeeld door afgevaardigden van de winnende omroepen van de vorige editie: OPEN Rotterdam en REGIO8.



De Lokale Media Awards (voorheen LOA) zijn de vernieuwde prijzen van de lokale publieke omroepsector. De verkiezingen worden nadrukkelijk afgestemd op de overkoepelende doelstellingen van de branche, zoals samenwerking in de streek, lokale journalistiek, maatschappelijke impact en professionalisering. Die thema’s kwamen ook tot uitdrukking in het omlijstende programma van De Avond van de Streekomroep, met medewerking van onder meer Sofie van den Enk, Lex Uiting, Wildgroei en betrokkenen uit de sector.



De Lokale Media Awards zijn een initiatief van de verenigde lokale publieke omroepen (OLON) en worden georganiseerd door het samenwerkings- en coördinatieorgaan Stichting NLPO.







Over Stichting NLPO



De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod.