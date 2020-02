Mountain Warehouse selecteert Nedap voor wereldwijde RFID-uitrol

Voorraadnauwkeurigheid een belangrijke factor voor het behoud van groei



Mountain Warehouse, een grote Britse retailer in outdoorkleding en -uitrusting, gaat !D Cloud, Nedap's toonaangevende RFID-voorraadbeheerplatform, wereldwijd uitrollen in 400 winkels. De implementatie is gestart in januari 2020 in het Verenigd Koninkrijk en zet zich voort in Europa, Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland met als hoofddoel het verbeteren van de voorraadnauwkeurigheid, wat leidt tot een betere productbeschikbaarheid.



Strategische roadmap rondom RFID



Mountain Warehouse groeit al 2 decennia lang jaar na jaar. Om dit succes voort te zetten, is het van vitaal belang dat de retailer flexibel blijft en meegaat met het gedrag van de klant. Het op één lijn brengen van de fysieke en digitale winkelervaring met behulp van RFID is een essentieel ingrediënt om deze groei vast te houden.



"We zijn de afgelopen 22 jaar zeer succesvol geweest bij Mountain Warehouse. Om voort te bouwen op deze groei hebben we in 2019 de beslissing genomen om onze inventaris te voorzien van een RFID-label bij de productie. Als gevolg hiervan zullen we enorm profiteren van de volledige zichtbaarheid van onze voorraad. Door te weten wat er op voorraad is, kunnen we een betere productbeschikbaarheid bieden, onze klantenpropositie verbeteren en tegelijkertijd de omzet verhogen", aldus Jamie Morgado, hoofd Retail Operations van Mountain Warehouse.



Het elimineren van een hoog investeringsniveau met Virtual Shielding™



Mountain Warehouse heeft een eerder project uitgevoerd waarin de voordelen van RFID werden onderzocht. De verbetering van de nauwkeurigheid, weliswaar met een andere leverancier, ondersteunde de business case die op zijn beurt het Request for Proposal-proces in gang zette.



"We waren op zoek naar een ervaren leverancier met een platform dat eenvoudig te integreren was, dat gemakkelijk internationaal kon worden geschaald en dat eenvoudig in te richten was vanuit een IT-perspectief. We wilden ook een applicatie die gebruiksvriendelijk en plezierig is voor ons winkelpersoneel. We vinden dat de ervaring van Nedap in de markt en de aanpak van RFID-projecten goed past bij onze doelstellingen en cultuur, niet alleen nu, maar ook in de toekomst", aldus Alexandria Smuts, hoofd IT Delivery bij Mountain Warehouse.



Naast ervaring en referenties was het niet hoeven investeren in afschermingsmateriaal een belangrijke drijfveer voor Mountain Warehouse bij de selectie van !D Cloud. Alexandria Smuts: "Een belangrijk aspect bij de keuze voor Nedap was hun Virtual Shielding-oplossing, die winkels helpt bij het effectief en nauwkeurig aanvullen van hun winkelvloer, waardoor de productbeschikbaarheid wordt gemaximaliseerd. Virtual Shielding neemt de noodzaak weg om voorraadruimtes fysiek af te schermen met RFID-blokkerende verf of folie, wat een lagere investering voor de uitrol mogelijk maakt".



Dezelfde filosofie



"Het is een absoluut genoegen om Mountain Warehouse te verwelkomen in onze !D Cloud community", aldus Nick Markwell, Business Lead !D Cloud UK bij Nedap. "We delen de filosofie dat de voorraadnauwkeurigheid de fundamentele bouwsteen is voor het mogelijk maken van productbeschikbaarheid. Dit opent meer deuren voor toekomstige groei, maakt omnichannel initiatieven mogelijk en biedt hun klanten uiteindelijk meer keuzemogelijkheden voor het doen van hun aankoop. We kijken ernaar uit om Mountain Warehouse te helpen RFID wereldwijd in te zetten en hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun RFID-roadmap, waardoor ze kunnen blijven voortbouwen op hun reeds 22 jaar durende succes".