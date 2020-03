Nieuwe Nederlandse dramaserie doet beroep op babyboomer

Productiehuis NOBS Entertainment komt met de nieuwe dramaserie ‘OK Boomer’ en vraagt 60’ers en 70’ers hiervoor om input. De serie richt zich op het leven van de babyboomers middels het verhaal van Johan: een enthousiaste 66-jarige geschiedenisdocent. Nu er een periode is aangebroken waarin we allemaal veel thuis zitten en wat meer tijd hebben, doet NOBS een beroep op iedereen grofweg geboren tussen 1945 en 1955 om de serie vorm te geven: lees terug in dagboeken, bekijk foto’s, bel met vrienden, schrijf jouw herinneringen op en deel dit via boomer@nobs.nl.



OK Boomer



Johan (66) - bijna met pensioen - is al ruim 35 jaar geschiedenisdocent in het voortgezet onderwijs. Hij vertelt het liefst over zijn tijd: de roerige jaren 60, 70 en 80, waarin er in Nederland een hoop is veranderd. “In goede zin”, weet Johan, maar steeds vaker stuit hij op kritiek en onverschilligheid van zijn studenten. Als hij spottend de term ‘OK, boomer’ krijgt toegeworpen is het voor hem klaar. “Zien ze de impact van zijn generatie dan niet?” Hij besluit zijn laatste lesjaar te gebruiken om zijn leerlingen op onorthodoxe wijze mee te nemen in de wereld van de boomers. Dit leidt tot de meest bijzondere ontmoetingen met verschillende 60’ers en 70’ers, met ieder hun eigen herinnering en een nieuw, eigentijds leven. Kan Johan zijn studenten hiermee overtuigen?



Oproep



Behoor jij tot de babyboomers, grofweg geboren tussen 1945 en 1955? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken. Jouw jeugd wordt veelal neergezet als een roemruchte periode van protest, nieuwe initiatieven, mogelijkheden en idealisme. Maar hoe herinner jij je die tijd? Waar hield jij je zoal mee bezig? Wat heeft dat volgens jou voor de maatschappij betekend? En hoe kijk je hier nu op terug? Alle verhalen zijn welkom. Of je nu op de barricade stond, of dat je je op een andere manier van oude tradities en gewoonten afzette.



Een paar thema-voorbeelden zijn:



- De krakersbeweging, wooncommunes & anti-materialisme



- Flowerpower / hippie beweging



- Ontzuiling, afzetten tegen het geloof



- Links/progressief politiek geluid & milieuactivisme



- Nieuwe studentenverenigingen & studentenprotest



- Vrouwenbewegingen / feminisme, seksuele revolutie, introductie van de pil, homoseksualiteit



- Afzetten tegen huwelijk, nieuwe manieren van samenwonen, scheiden



- Protest tegen kernbewapening



- Fandom en/of eigen band in pop- en rockmuziek & Holland Pop Festival



- Vrije opvoeding kinderen, individualisme



- En al het andere wat een blijvende indruk op jou heeft achtergelaten.



NOBS Entertainment



Productiehuis NOBS Entertainment is bekend van de bioscoopfilm De IJslandbende (2018), die op Cinekid eindigde als runner-up van Beste Nederlandse Familiefilm. Daarnaast produceerde ze de dramaserie Koos (2019, Omroep GLD), human interest programma In mijn hart (2020, Omroep GLD) en prijswinnende shorts, waaronder ‘Wie ben ik’ (2017) en Voordat ik vergeet (2018).



NOBS gaat vertrouwelijk om met alle toegestuurde informatie. Ingezonden stukken worden gebruikt voor onderzoek naar het onderwerp van de serie en niet gepubliceerd, tenzij daarvoor contact is geweest en schriftelijk toestemming is verkregen.



Commentaar:



Copyrightvrij beeldmateriaal is te downloaden via: https://nobsmedia.stackstorage.com/s/YSWFp8xeUlSWwKP