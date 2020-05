KBO-PCOB verwelkomt versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

Seniorenorganisatie KBO-PCOB verwelkomt het besluit van het kabinet om voor meer verpleeghuizen de bezoekersregeling te verruimen. De versoepeling zal alleen gelden voor verpleeghuislocaties die dat zelf willen en ze moeten nog steeds vrij van coronabesmettingen zijn. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Menig verpleeghuisbewoner én naasten snakken naar deze verruiming. De behoefte aan contact, uiteraard onder de juiste veiligheidsvoorwaarden, is groot.”



De proef met verruimde bezoekersmogelijkheden bij 26 verpleeghuizen, waarbij één vaste bezoeker per inwoner naar binnen mag en die sinds twee weken loopt, heeft een basis gelegd voor de nu aangekondigde versoepeling. Vanderkaa: “Natuurlijk moeten we alle veiligheidsmaatregelen in acht nemen, het blijft per slot van rekening een kwetsbare groep. Maar met maatwerk laten we zien dat het wel degelijk kan. We hopen dat er hierna snel nieuwe stappen volgen, want daar is grote behoefte aan.”



Ook voor senioren thuis had het kabinet nieuws. Zo mag er straks meer bezoek thuis ontvangen worden en kunnen ouderen weer gebruik gaan maken van de dagbesteding. Vanderkaa: “Dit betekent voor veel senioren en hun mantelzorgers verlichting na een lange en zware zorgperiode. KBO-PCOB ontvangt hierover veel signalen. We zijn blij dat we niet tevergeefs deze berichten met het kabinet gedeeld hebben.”



KBO-PCOB



Seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft een kwart miljoen leden en 800 plaatselijke afdelingen. KBO-PCOB vormt hiermee een netwerk van senioren die betrokken en van betekenis zijn voor elkaar en voor de samenleving.