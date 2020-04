Bringly transformeert fysieke winkels van retailers tot lokale hubs

Start-up Bringly stelt haar software beschikbaar voor retailers met een fysieke winkel in Amsterdam. Via het duurzame bezorgplatform van Bringly kunnen retailers hun winkel transformeren tot een lokale hub en binnen 2 uur of dezelfde avond bezorgen via fietskoeriers. Retailers kunnen hierdoor hun fysieke winkels inzetten om online bestellingen te verwerken en de logistieke druk op distributiecentra verlagen.



Oprichter Rajiv Laigsingh ziet de behoefte naar zijn “ship-from-store” oplossing stijgen: “De afgelopen maanden zagen we al een groei qua zowel bezorgingen als aanmeldingen. Echter is de noodzaak en behoefte toegenomen bij retailers vanwege het coronavirus. Door onze software én ons netwerk van professionele fietskoeriers beschikbaar te stellen proberen we zowel grote als lokale retailers te steunen in deze onzekere tijden.”



Door dezelfde dag te bezorgen vanuit fysieke winkels helpt de start-up bij het verwerken van online bestellingen en het verlagen van de logistieke druk. “Veel retailers die zich aanmelden zien momenteel een piek in online bestellingen, maar hebben vaak onvoldoende logistieke capaciteit. Dit kan zorgen voor langere bezorgtijden. Daarnaast liggen winkelvoorraden vaak verspreidt over het land en willen retailers winkelpersoneel blijven inzetten. Wij bieden hen ondersteuning én advies zodat zij dezelfde dag vanuit hun winkel kunnen bezorgen” aldus Laigsingh.



De afgelopen tijd heeft Bringly diverse bedrijven aangesloten zoals kledingmerk Sam Friday, brouwerij Poesiat & Kater, lingeriewinkel Pleasurements en koffiebrander Bocca Coffee. De laatstgenoemde heeft snel geschakeld door een webshop te lanceren en haar koffiebar in te zetten als lokale hub. Dankzij de samenwerking met Bringly kunnen klanten zo alsnog online bestellen én dezelfde dag de smaken van diverse specialty koffiebonen ervaren.



Laigsingh is ervan overtuigd dat retailers met een fysieke winkel ook voordelen kunnen behalen onder de huidige omstandigheden. Vanwege de kortere bezorgafstanden kan er sneller, efficiënter en duurzamer bezorgd worden door een fietskoerier. “Dit is het moment om de krachten te bundelen en de winkel naar de klant toe te brengen.”