Eerste toepassing monoklonale antilichaam therapie in diergeneeskunde

“Deze innovatieve therapie is het resultaat van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en werd ontwikkeld door het Zoetis research team,” vertelt Hilde Moyaert, Associate Director Clinical Development bij het Zoetis Research en Development team. “Het is momenteel al de tweede zeer gerichte allergietherapie die afkomstig is van ons R&D platform,” aldus Hilde. Zoetis onderzoekt momenteel de toepassingen van andere monoklonale antilichamen voor het behandelen van belangrijke en veelvoorkomende aandoeningen om op die manier de levenskwaliteit van onze gezelschapsdieren te verhogen. Bekijk video: https://we.tl/UUcgTvNNdh



CAPELLE ad IJSSEL, 20180214 -- Allergieën komen, net als bij mensen, steeds vaker voor bij honden. Bij honden uit deze allergie zich vaak in jeuk en daarmee gepaard gaande ontsteking van de huid. Men spreekt daarbij ook van atopische dermatitis. Vroeger werden vaak corticosteroïden als behandeling ingezet. Net zoals bij de mens geeft zo'n behandeling bij de hond vervelende bijwerkingen zoals een stijging van de eetlust en wateropname, wat dan resulteert in onzindelijkheid en vervelende gedragsveranderingen. Nu is er met de lancering van het eerste monoklonale antilichaam in de diergeneeskunde een nieuwe oplossing op de markt om deze honden van hun jeuk en ongemak te verlossen.



Veterinaire primeur



Monoklonale antilichaamtherapie is in de humane geneeskunde het snelst groeiende therapeutische gebied. Biologische therapieën worden in de geneeskunde al decennialang gebruikt en worden nu, mede dankzij Zoetis, ook beschikbaar voor de diergeneeskunde. Dit betekent een grote sprong voorwaarts in de kwaliteit van leven van atopische honden.



Specificiteit een voordeel



Daar waar corticosteroïden zeer breed ingrijpen op veel celtypes en processen in het lichaam, richt een behandeling met monoklonale antistoffen zich zeer specifiek op eiwitten of receptoren die een rol spelen bij bepaalde aandoeningen. Onderzoek toonde aan dat een specifiek eiwit, namelijk het interleukine-31, een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van jeuk en ontsteking in de huid van atopische honden. Het nieuwe monoklonaal antilichaam bindt en neutraliseert dit eiwit, waardoor de jeuk en ontsteking aanzienlijk verminderen.



Enkele belangrijke eigenschappen



Er zijn drie belangrijke voordelen van monoklonale antilichamen.



1. Ze hebben specifieke aangrijpingspunten, zijn dus zeer doelgericht, en oefenen daarom weinig andere invloed uit elders in het lichaam.



2. Monoklonale antilichamen hebben geen werking binnen in de cellen, waardoor er minder bijwerkingen te verwachten zijn. In zeldzame gevallen kan een overgevoeligheidsreactie optreden.



3. Monoklonale antistoffen worden niet verwerkt door de lever of de nieren maar worden terug afgebroken tot aminozuren, de bouwstenen van eiwitten, die op hun beurt terug in het lichaam worden gebruikt.



Verbetering van de levenskwaliteit van de hond en zijn baasje



Deze doorbraak in de diergeneeskunde biedt de mogelijkheid om atopische dermatitis bij de hond te behandelen op een efficiënte en veiligere manier, en geeft zowel de dierenarts als de baasjes meer gemoedsrust bij de langdurige behandeling.