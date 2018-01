Stephen Emmer wint wederom Amerikaanse prijs

Na het zeer recentelijk winnen van de gouden Global Music Award 2017 met zijn recente muziekalbum Home Ground, mag componist Stephen Emmer zich nu ook de trotse winnaar van de Global Music Awards Humanitarian Award 2017 noemen. Stephen Emmer is in Nederland ook bekend als de maker van vele tv-tunes als NOS Journaal, RTL NIeuws, RTL Late Night, RTL BLVD e.v.a.Net als de gouden Global Music Award is deze prestigieuze Amerikaanse muzikale prijs nog nooit eerder uitgereikt aan een Nederlander. Deze speciale prijscategorie werd zelfs internationaal de laatste twee jaar niet uitgereikt door, aldus de amerikaanse organisatie, een gebrek aan overtuigende sociaal ge-engageerde muziekprojecten. De prijs valt nu wel ten deel aan het Home Ground project van Stephen Emmer vanwege het actuele en maatschappelijk relevante thema van zijn album met het bereik van internationale kritische massa door de medewerking van wereldsterren als Chaka Khan & Patti Austin e.a.



Stephen Emmer: 'Ik ben door deze prijs zeer geroerd want dit is precies waar Home Ground voor staat. Eerst de gouden Global Music Award en nu dit. Geweldig om te merken dat de boodschap op Home Ground wereldwijd wordt gehoord en herkend. Kennelijk heb ik dit album op het juiste moment gemaakt. Dat een groot gedeelte van de opbrengst van het album naar liefdadigheidsinstelling Warchild gaat, dat zich wereldwijd inzet voor de opvang, begeleiding en ondersteuning van kinderen in oorlogsgebieden, is voor mij alleen maar logisch.'



Op Home Ground album doet een sterrencast mee bestaande uit legendarische amerikaanse zangeressen waaronder Chaka Khan en Patti Austin en de songschijver van Marvin Gaye (Whats Going On) wijlen Leon Ware.



Stephen Emmer is een componist/producer uit Amsterdam, Holland en heeft 4 eigen albums uit die allen uitsluitend toprecensies kregen in de binnen- en buitenlandse pers, waaronder in The Times, De Telegraaf, Pitchfork, Huffington Post, Der Spiegel, Rolling Stone, OkayPlayer, Mojo, Q Magazine,Volkskrant, OOR, Jazzism etc.



Home Ground is zijn meest recente werk en combineert cinematische soul met sociaal ge-engageerde teksten en is recentelijk op de toonaangevende amerikaanse website www.soultracks.com al genoemd als 1 van de belangrijkste albums van het jaar.



Over de eerdere prijs: http://www.globalmusicawards.com/Winners-Sept-2017...



Over het albumproject: www.homeground.org



Over de componist/producent: www.stephenemmer.com en http://www.estation-central.com/video



De prijs wordt openbaar gemaakt op dinsdag 23 januari a.s.