Samenwerking MKB-Nederland & Van Spaendonck: ondernemersinfo op 1 plek

MKB-Nederland en Van Spaendonck gaan de komende jaren samenwerken om mkb-ondernemers te informeren over alle mogelijke vraagstukken die op hen afkomen. Concreet doen ze dat via MKB Servicedesk.nl dat onlangs door Van Spaendonck werd overgenomen en nu wordt vernieuwd en verder uitgebouwd.



Dankzij de kennis en het netwerk van MKB-Nederland en Van Spaendonck krijgt MKBServicedesk.nl meer mogelijkheden om mkb-ondernemers voor te lichten over alle facetten van het ondernemerschap. Leendert-Jan Visser, directeur van MKB-Nederland: “Mkb-ondernemers hebben geen stafafdelingen en doen vaak alles zelf: of het nu om personeelszaken, verduurzaming, digitalisering of marketing gaat. Ze zijn druk met de waan van de dag, maar lopen op al die terreinen soms tegen vragen, problemen en uitdagingen aan. Daar willen wij ze bij ondersteunen.” Jeroen de Heer, directievoorzitter Van Spaendonck vult aan; “Met de kennis en data die MKB-Nederland en Van Spaendonck bundelen, zijn we in staat om alle relevante ondernemersinformatie op één plek samen te brengen.” Van Spaendonck faciliteert sinds 1919 de samenwerking tussen mensen en bedrijven in het mkb, door slimme oplossingen te bieden op het gebied van werk en samenwerken.



MKB Servicedesk, antwoord op ondernemersvragen



MKBServicedesk.nl is in 2004 ontstaan vanuit de vraag van de ondernemer. Sindsdien is een veelzijdige dienstverlening ontwikkeld die volledig is toegespitst op de wens van de ondernemer. Maandelijks voorziet de website ruim 225.000 ondernemers van kennis, expertise en inspiratie. Ronald de Snoo, Business Owner van MKBServicedesk.nl: “Met de samenwerking ontstaat een sterk collectief waarmee we impact kunnen maken op actuele en relevante thema’s.”