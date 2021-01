Van lastig wier naar duurzame verlichting: Groen Licht van Seijsener.

Seijsener techniek introduceert Groen Licht. Professionele verlichtingsarmaturen gemaakt van overlastgevend wier. Hoe duurzaam!



Nederland heeft veel last van overmatige groei van waterplanten. Bijvoorbeeld in het Markermeer, het IJmeer en de randmeren. Varen en zwemmen is daar, in bepaalde gedeeltes, nagenoeg onmogelijk en het wordt erger. Vooral de woekerende fonteinkruiden zijn een grote boosdoener.



Maaien is een van de weinige oplossingen tegen deze plaag, soms wel drie keer per jaar. Arbeidsintensief en kostbaar. Maar nu is er Groen Licht. Van het voorheen nutteloze wiermaaisel weet Seijsener techniek sfeervolle armaturen te maken. En van een uitzonderlijke kwaliteit. Met een verdienmodel dat de natuur ten goede gaat komen.



Het zal niet blijven bij Groen Licht. Seijsener onderzoekt ook andere toepassingen met de gemaaide waterplanten.