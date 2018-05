Differentiëren is te leren! (PO) geheel herzien en geactualiseerd!

Differentiëren is te leren! (PO)



Omgaan met verschillen in het basisonderwijs



Nu geheel herzien en geactualiseerd!



Deze praktische handreiking voor leerkrachten maakt duidelijk dat differentiëren - hoe ingewikkeld soms ook - écht mogelijk is. Als de kunst van het differentiëren eenmaal wordt verstaan, draagt deze bij aan betere leeropbrengsten en vergroot deze de kansen van alle leerlingen.



Differentiëren in het onderwijs



Differentiëren is de praktische uitwerking van het omgaan met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen. Differentiatie is nodig om leerlingen optimaal te laten leren en zich goed te laten ontwikkelen. Sterker nog: u zult wel moeten differentiëren, omdat het huidige curriculum is afgestemd op de gemiddelde leerling. Eén van de meest prangende vragen van veel leerkrachten is daarom: hoe kom ik tegemoet aan de verschillen tussen leerlingen zodat zij allemaal optimale prestaties behalen?



In de oorspronkelijke versie van deze publicatie, Differentiëren is te leren!, omgaan met verschillen in het primair onderwijs (CPS, 2013) beschrijven de auteurs het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI) als model om differentiëren in doelen, instructie, tijd en leerstof mogelijk te maken.



Vanwege de toenemende aandacht voor het stimuleren van denkprocessen bij leerlingen is het GRRIM een actueel model geworden. Uitgangspunt van dit model is de geleidelijke verplaatsing van de verantwoordelijkheid voor de instructie van de leerkracht richting de leerling. GRRIM (Gradual Release of Responsibility Instruction Model) blijkt een veelzijdiger handvat te bieden dan IGDI en is dan ook het uitgangspunt van deze herziene druk.



Nieuw in deze herziene versie



- Uitvoerige beschrijving van GRRIM en hoe dit model wordt toegepast.



- Aandacht voor actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT om differentiëren mogelijk te maken.



Voor wie



Het boek is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabo-studenten. Ook voor ib'ers en schoolleiders is deze uitgave relevant, want ook schoolbreed differentiatiebeleid wordt beschreven.



Differentiëren is te leren! (PO) is een uitgave van CPS Uitgeverij



Auteurs: Aafke Bouwman, Boudewijn Hogeboom en Els Loman, in samenwerking met Geraldine Brouwer en Ineke Bruning



Prijs: € 29,90 (paperback, 178 pagina’s)



ISBN: 9789065081377



Bestelnummer: 32418



Verschijningsdatum: 28-6-2018