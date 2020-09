Wielerploeg Klimaatfonds Nederland rijdt Bram Tankink’s versie van de Route du Soleil

BRAM TANKINK VERLEGT ROUTE DU SOLEIL



Op vrijdag 6 november fietst de speciaal voor deze koers samengestelde wielerploeg van Klimaatfonds Nederland van Leek naar Borculo via Vegelinsoord, Lochem en Batendijk. Onder aanvoering van oud-prof Bram Tankink rijden ze zijn versie van de Route du Soleil. Deze tocht van zo’n 170 kilometer leidt langs de zonneparken van Klimaatfonds Nederland. De gefietste kilometers leveren naast positieve energie ook geld op voor een mooi doel.







Sinds kort werkt Bram Tankink bij Klimaatfonds Nederland. Als Business Developer is Bram medeverantwoordelijk voor het realiseren van grote zonne-energieprojecten in Nederland. Bram houdt wel van een extra uitdaging en kwam al snel met zijn eigen Route du Soleil: een wielerronde waarbij hij geïnteresseerden op sportieve wijze meeneemt langs alle zonneparken van Klimaatfonds Nederland. Als Bram zijn werk goed doet zal de route dus elk jaar langer worden. De tocht biedt ‘De Tank’ bovendien een mooie gelegenheid om uitgebreid te vertellen over zijn passie voor duurzaamheid en zonne-energie. Het verlengen van dit jaarlijkse evenement zal meer energie vergen van de deelnemers, maar ook symbool staan voor de versnelde uitrol van zonneparken door Klimaatfonds Nederland.



Goed doel



Het zaadje voor zijn zakelijke interesse in zonne-energie werd geplant in zijn nadagen als wielerprof. ‘In 2017 ben ik door de Himalaya gefietst met een groep investeerders en ondernemers. We haalden geld op om afgelegen Nepalese dorpen te voorzien van zonne-energie. Het was een intense en indrukwekkende tocht die ik nooit zal vergeten. Het was ook het moment dat ik werd gegrepen door de potentie van deze alternatieve energiebron. Voor alle tijdens de Route du Soleil gezamenlijk afgelegde kilometers gaat ook nu een bijdrage naar dit goede doel.’



Het moet sneller



Er is Bram veel aan gelegen de wereld een stukje schoner achter te laten. Al was het maar voor zijn vier kinderen. ‘Met de huidige technologie ligt een duurzame toekomst binnen handbereik. Zonne-energie is daarbij een van de belangrijkste pijlers. De transitie die is ingezet, begint steeds meer vorm te krijgen, maar staat tegelijkertijd nog in de kinderschoenen. Het kan en moet sneller, maar dat gaat niet vanzelf. Verandering vraagt om inzet, daadkracht en volharding. Laten dat nu net mijn kwaliteiten zijn als ik ergens kansen zie. Het staat in elk geval garant voor genoeg gespreksstof tijdens de uren die we tijdens de Route du Soleil naast elkaar fietsen.’



Positieve energie



Floris Leuftink, Investment Director bij Klimaatfonds Nederland, is blij met Tankink als nieuwe collega. En natuurlijk fietst hij begin november ook mee. ‘Bram houdt zich met name in het zuiden van Nederland samen met bijvoorbeeld gemeenten en projectontwikkelaars bezig met de realisatie van zonne-energieprojecten. Versnellen is daarbij het devies. En hoewel hij als wielrenner geen sprinter was, komt zijn onverzettelijkheid hierbij goed van pas. Naast natuurlijk de positieve energie die Bram altijd met zich meebrengt. We kijken ernaar uit om met elkaar de realisatiegraad van Nederlandse zonne-energieprojecten verder te vergroten. En hoewel de zomertijd op 6 november net voorbij is, zetten we tijdens de Route du Soleil de projecten van Klimaatfonds Nederland met veel plezier en trots in het zonnetje.’



Over Klimaatfonds Nederland



Klimaatfonds Nederland is een 100% Nederlands investeringsfonds voor zonne-energieprojecten. Het biedt initiatiefnemers en ontwikkelaars van zonne-energieprojecten kapitaal en levert daarnaast kennis om zonneprojecten winstgevend te realiseren en houdt deze projecten voor lange termijn onder beheer. Klimaatfonds Nederland werkt momenteel aan meer dan 250 MW (ca. 500 voetbalvelden groot) zonne-energieprojecten in Nederland. Het managementteam heeft ruim 35 jaar ervaring in de zonne-energiemarkt wereldwijd en belangrijke investeerders achter Klimaatfonds Nederland zijn het Nederlandse Global Cleantech Capital en Yard Energy.



www.klimaatfonds.nl