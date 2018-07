Het Nationale Theater omgetoverd tot laboratorium voor onderwijswereld

Het Nationale Theater in Den Haag organiseert op 9 en 10 oktober MAAK, een tweedaagse manifestatie over de rol van makerschap in het onderwijs. Het eigen creërend vermogen – het zelf ervaren, nadenken en vormgeven – staat centraal.



De gebouwen van Het Nationale Theater transformeren gedurende de MAAK-manifestatie twee dagen lang tot één groot laboratorium waar zeshonderd docenten, beleidsmakers, theatermakers én leerlingen zelf aan de slag gaan met hun makerschap. Ze worden hierbij begeleid door veertig professionals uit het (kunst-) onderwijs die vooraf een speciaal voor MAAK ontwikkeld inspiratietraject hebben doorlopen.



Theater verrijkt je leven



Muriël Besemer, hoofd educatie van Het Nationale Theater (HNTeducatie), heeft een duidelijke visie: het maken, ervaren en beleven van theater verrijkt je leven. Naast het verwerven van concrete kennis, is het leren wie je bent en hoe je je verhoudt tot je omgeving, essentieel voor de ontplooiing van kinderen en jongeren. Met het werken vanuit makerschap, zet HNTeducatie filosofie in als middel om aan te zetten tot denken en een eigen morele houding of levensstijl te ontwikkelen. Waarbij een antwoord wordt gezocht op de vragen als: Wie wil ik zijn?, in welke omgeving en in welk contact met anderen? “Eerst moet je weten wie je bent en in welke wereld je staat om überhaupt te kunnen bedenken wat je wil maken. Een robot bouwen is fantastisch; je moet gaan samenwerken, creatief nadenken enzovoort, maar de vraag die er voor ligt is: heb je eigenlijk wel een robot nodig?", zegt Besemer.



Beweging in gang zetten



De uitkomst van MAAK is niet zozeer een concreet plan of vak voor het onderwijs. HNTeducatie wil door de volle keten heen beweging in gang zetten: van leerling tot professor en van conciërge tot schooldirecteur. Beweging die het begin kan zijn voor een andere visie en basishouding in het onderwijs, waarbij makerschap de grondslag vormt voor een brede ontwikkeling.



Over MAAK



MAAK is mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en de regeling ‘Makersevenement voor het Onderwijs’, waarin het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidie verstrekt aan initiatieven die leerlingen en professionals inspireren om het ‘maken’ toe te passen in het onderwijs.



Kijk voor kaartverkoop en meer informatie op www.hnt.nl/maak.