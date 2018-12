Zaterdag opnieuw Mars voor het Leven, met aandacht voor hulpverlening

Opnieuw grote interesse om op te komen voor het jonge leven



Zaterdag opnieuw jaarlijkse Stille Mars voor het Leven op Malieveld in Den Haag, met speciale aandacht voor hulpverlening en voorlichting



Op zaterdagmiddag 8 december wordt op het Malieveld in Den Haag voor de 26ste keer de Mars voor het Leven georganiseerd. De focus van de stille Mars voor het Leven ligt dit jaar op de hulpverlening en uitvoerige voorlichting aan vrouwen.



Onbedoeld zwangere vrouwen verdienen uitvoerige en eerlijke voorlichting, ook over de mogelijke gevolgen van een abortus. Alleen dan kunnen zij een geïnformeerde keuze maken. De beschikbare wetenschappelijke onderzoeken naar de mogelijke risico’s van abortus kunnen niet worden genegeerd. Toch lijkt dit nog vaak te gebeuren, met alle gevolgen van dien: vooral vrouwen die na een abortus worstelen met de gevolgen hiervan vinden heel moeilijk hulp. In Nederland ondergaan jaarlijks circa 30.000 vrouwen een abortus in een kliniek of ziekenhuis. Zij moeten niet in de kou blijven staan, als ze te kampen hebben met negatieve gevolgen op lichamelijk of psychosociaal vlak.



Daarnaast blijft de Mars een duidelijk statement van een groeiend aantal Nederlanders, zowel christenen als niet-christenen, die willen opkomen voor de circa 30.000 kinderen die jaarlijks door abortus niet geboren worden. De deelnemers aan de Mars willen duidelijk maken dat er meer aandacht komt voor de bescherming van het ongeboren leven op alle gebieden: voorlichting, preventie en (in geval van abortus) nazorg.



Verantwoorde voorlichting

Er zou tijdens de keuzebegeleiding door hulporganisaties meer ruimte moeten komen voor verantwoorde voorlichting over andere oplossingen dan het afbreken van de zwangerschap. Ook het bieden van materiële en financiële hulp moet nadrukkelijker op de agenda komen. Uit de laatste evaluatie Wet Afbreking Zwangerschap blijkt dat de financiële situatie een grote rol speelt in de keuze om wel of geen abortus te ondergaan. Particuliere initiatieven zoals het Sponsorplan van Er is Hulp en Tienermoederfonds Nederland bieden financiële steun aan onbedoeld zwangere vrouwen, zodat dat in ieder geval geen belemmering is om hun kindje te kunnen houden en geboren laten worden.



Sprekers vanuit de politiek

Net als in voorgaande jaren is het programma gevuld met inspirerende sprekers. Vanuit de Tweede Kamer zullen de Tweedekamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP) spreken. Een jonge vrouw (Joanne) die zelf een abortus heeft gehad, zal vertellen hoe zij de hulp en voorlichting in de abortuskliniek heeft ervaren.



Praktische informatie

Het programma begint om 12.00 uur op het Malieveld in Den Haag (aanloop vanaf 11.00 uur). Er is een Pers-tent voor de aanwezige media. Meer informatie vindt u op https://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven.



Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie, die zich bezighoudt met het levensbegin en levenseinde. Gods Woord, de Bijbel, is de basis waaruit Schreeuw om Leven werkt. Er is Hulp is de hulpverleningsafdeling die honderden vrouwen en meisjes helpt bij een ongewenste zwangerschap en na een abortus.