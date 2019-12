Stichting Vluchteling veroordeelt moord op 4 hulpverleners Nigeria



Het afgelopen weekend werd bekend dat gewapende groepen in het noordoosten van Nigeria vier hulpverleners om het leven hebben gebracht. De hulpverleners werkten voor de internationale NGO Action Against Hunger, en waren vijf maanden geleden ontvoerd. Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, is geschokt en veroordeelt de moord: ‘Mijn gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en collega’s van de omgekomen hulpverleners, hun verdriet moet onbeschrijflijk zijn’.



Stichting Vluchteling geeft levensreddende noodhulp in de zeer onrustige noordoostelijke regio van Nigeria, waar het leger al jarenlang met Boko Haram en andere gewapende groepen strijdt levert, en waar de bevolking in groten getale op de vlucht is geslagen voor het geweld.



Volgens Stichting Vluchteling hebben inmiddels hebben zeven miljoen inwoners in het noordoosten van Nigeria humanitaire hulp nodig. Ceelen: ‘Bijna twee miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht geslagen, en naar schatting 800,000 mensen zijn volledig onbereikbaar, dat baart ons ernstige zorgen’. Ze kondigt aan dat Stichting Vluchteling in Nigeria ‘meer aan de frontlinie’ noodhulp wil geven.



Ceelen: ‘Ik roep de strijdende partijen op om de principes van humanitaire hupverlening, neutraliteit en onpartijdigheid, te respecteren’.