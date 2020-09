Groeipijn op elektriciteitsnet van Schouwen-Duiveland en Tholen

De afgelopen jaren zijn er veel zonnedaken en windparken op Schouwen-Duiveland en Tholen gebouwd. Die produceren samen meer elektriciteit dan er wordt afgenomen in het gebied. Dit zorgt ook voor groeipijn. Het elektriciteitsnet is namelijk vol geraakt. Netbeheerder Enduris verwacht dat binnenkort de limiet voor het terugleveren van nieuwe, grote zonnedaken en windparken op het net van Schouwen-Duiveland en Tholen wordt bereikt.



,,Al die duurzame elektriciteit is nodig om klimaatverandering tegen te gaan’’, zegt Martin Martens, manager energietransitie van Enduris. ,,De groei van zonnepanelen in Zeeland gaat hard. Die willen allemaal hun duurzame stroom kwijt op het elektriciteitsnet. Dat moeten we allemaal van de eilanden af transporteren. Alleen kunnen we in de uitbreiding van het elektriciteitsnet die productietoename niet bijbenen. Een soort groeipijn dus.’’



Uitbreiden capaciteit



Dit probleem los je op door de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. Voor Schouwen-Duiveland en Tholen is de oplossing het maken van een extra aansluiting op het landelijk hoogspanningsnet van TenneT. Dit is een tijdrovende klus van gemiddeld zo’n zeven tot tien jaar. TenneT en Enduris zijn nu tweeënhalf jaar bezig met de voorbereidingen. TenneT verwacht dit jaar het project te starten, dan wordt ook de planning bekend.



Onderzoek tijdelijke oplossing



Enduris onderzoekt of er een tijdelijke oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld door met partijen afspraken te maken over het schuiven met vraag en aanbod van elektriciteit om zo het net op drukke momenten te ontlasten. Als dat geen oplossing is, dan kondigt Enduris formeel ‘structurele congestie’ af. Dat betekent dat Enduris voor nieuwe, grote zon- en windparken op Tholen en Schouwen-Duiveland geen capaciteit garandeert totdat de nieuwe aansluiting klaar is. Voor bestaande en nieuwe zonnepanelen van consumenten heeft het geen gevolgen. Voor hen is nog capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar.



Regionale energiestrategie



In iedere regio in Nederland werken provincies, gemeenten, netbeheerders en andere belanghebbenden aan een regionale energiestrategie (RES). In dit plan maken de partijen afspraken over de plaats en hoeveelheid van nieuwe zon- en windparken. In de Zeeuwse RES is de afspraak dat er in 2030 in Zeeland plek is voor 700 MW aan windenergie en 1000 MW aan zonne-energie. In deze plannen is meegenomen dat het elektriciteitsnet op Schouwen-Duiveland en Tholen op korte termijn vol raakt. Daarom heeft dit vooralsnog geen gevolgen voor de Zeeuwse RES.