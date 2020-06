Uitbreiding EuroCollege in Groningen gaat ondanks Coronacrisis door

GRONINGEN/ROTTERDAM – Terwijl andere scholen in Nederland vanwege de Coronacrisis stilliggen of een pas op de plaats maken, opent EuroCollege op 1 september zijn vijfde vestiging in Groningen. Nu al hebben bijna veertig studenten zich aangemeld voor een versnelde en begeleide hbo- of mbo-opleiding, van wie de meeste voor een ondernemersopleiding.



De privéschool denkt in twee jaar door te kunnen groeien naar zo’n 130 studenten. EuroCollege heeft een nieuw schoolgebouw betrokken aan het Kwinkenplein, met uitzicht op de Grote Markt. De school komt onder leiding te staan van een oud-manager uit het bedrijfsleven en zal de komende maanden het team van docenten en studiebegeleiders verder samenstellen.



EuroCollege komt op verzoek van bedrijfsleven en ouders naar het noorden van het land en wil ondernemers opleiden die een belangrijke rol kunnen spelen bij de transitie van gaswinning naar nieuwe duurzame technologieën en industrieën. Net toen de open dagen en intakegesprekken met studenten gepland stonden, brak de Coronacrisis uit. ,,We hebben nooit gedacht om de start van de nieuwe vestiging uit te stellen, maar ons meteen afgevraagd: hoe gaan we dit oplossen?”, zegt grondlegger en directeur Edu van de Walle. ,,In plaats van open dagen organiseren hebben we dagenlang persoonlijke intakegesprekken gevoerd met geïnteresseerde studenten. Soms via Zoom, maar omdat het aantal besmettingen in Groningen meeviel, vaak op het kantoor dat we hiervoor hadden afgehuurd.”



Groningen wordt na Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven de vijfde vestiging van EuroCollege. De privéschool van onderwijsvernieuwer Van de Walle heeft al tien jaar het hoogste slagingspercentage van Nederland. Zijn concept gaat uit van kleinschalige scholen, waar studenten persoonlijke aandacht krijgen en een-op-een gecoacht worden. De focus ligt op mindset, discipline en doelgericht hard werken. ‘No Pain, No Gain’, luidt het devies op EuroCollege. De docenten zijn succesvolle ondernemers of managers. EuroCollege biedt versnelde mbo- en hbo-opleidingen aan op het gebied van hotel- en evenementen management, toerisme, business & entrepreneurship of finance management en werd in 2018 bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) verkozen tot beste privéschool van Nederland. Het aantal nieuwe aanmeldingen voor volgend studiejaar is enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar, zelfs ver boven het landelijk gemiddelde van hbo’s (4,3 procent) en universiteiten (6 procent).



Ook tijdens de lockdown ging het onderwijs gewoon door. Docenten gaven via Zoom onderwijs vanuit de klas. ,,Dat wij nog steeds veel met theorieboeken werken bleek in Coronatijd een enorm voordeel”, stelt Van de Walle. ,,Dat gaf ons een voorsprong want studenten van andere opleidingen bleken geen lesmateriaal thuis te hebben. Maar onze studenten konden op een gegeven ogenblik ook op school werken, bijvoorbeeld aan opdrachten of scripties, waar ze vragen konden stellen aan studiebegeleiders. Als bedrijf bleven we open. Uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen.”



Nu horeca, event-organisaties en andere bedrijven weer opengaan, kunnen de studenten weer stage gaan lopen. Met hun digitale kennis en ervaring kunnen ze bedrijven onder meer helpen bij het opzetten van webinars, e-sportevents en andere online evenementen. Op de school is daarvoor het vak Digital Events toegevoegd aan het lesprogramma.