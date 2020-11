Bekijk het nieuwe leven in Eindhoven in Gebruikte stenen op Omroep Brabant

Verspreid over Brabant vind je heel veel industrieel erfgoed zoals voormalige fabrieken en bedrijfsgebouwen. Soms zijn ze vervallen en rijp voor de sloop, maar er zijn er ook die na sluiting een tweede leven krijgen. Voor het tv-programma ‘Gebruikte stenen’ bezoekt Hannelore Struijs in Brabant een groot aantal voorbeelden. Op dinsdagavond 24 november gaat Hannelore o.a. naar het NRE-terrein in Eindhoven.



Het NRE-terrein



Als er één echte industriestad is in Brabant, dan is dat wel Eindhoven. Bij industrieel erfgoed in die stad komt al snel Strijp-S ter sprake met alle voormalige Philips-panden. Presentator Hannelore Struijs gaat echter naar het NRE-terrein. Hier werd eind 19de eeuw een grote gasfabriek gebouwd, met daar omheen in de loop der jaren allerlei andere panden. Gas wordt er al heel lang niet meer geproduceerd. Hoewel er ook nieuwbouw op het terrein staat, zijn veel panden herbestemd en hebben een nieuwe functie gekregen.



Hannelore loopt over het oude fabrieksterrein met mensen die vanuit de gemeente verantwoordelijk zijn voor alle vernieuwingen. Dit zijn projectmanagers Marianne Willemsen en Stefanie Gijsbers, en stedenbouwkundige Tom van Tuijn. In de voormalige gasfabriek zelf is nu de jazzclub en horecavoorziening Fifth gevestigd. Hannelore spreekt met de eigenaar Hein van Stiphout en met de architect van de transformatie, Stefan de Bever. Ook bezoekt ze de oude Peelcentrale waar elektriciteit werd opgewekt. De ontwerpers Tineke Beunders en Nathan Wierink toveren dit vervallen gebouw om in een modern woon-werkpand.



In deze aflevering over Eindhoven komen ook vier andere voorbeelden van industrieel erfgoed langs in een korte beeldmontage: de oude energiecentrale van Philips bekend als gebouw TR, de voormalige textielfabriek Schellens, een opvallend transformatorhuisje aan de Aalsterweg, en het oude natuurkundige laboratorium (Natlab) van Philips uit 1923.



Ook is er de wekelijkse volg van studenten bouwkunde en architectuur van de TU Eindhoven, over een watertoren ergens in Brabant die een nieuwe bestemming heeft gekregen. Deze keer staat die in Dongen.



Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door bijdrages van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant, BOEi, de gemeente Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven.



Kijk naar ‘Gebruikte stenen’ op Omroep Brabant, iedere dinsdagavond vanaf 17.50 uur op tv, daarna ieder uur herhaald. Omroep Brabant is te vinden bij Ziggo op kanaal 30 (buiten Brabant op kanaal 712) en KPN kanaal 507.