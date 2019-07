Office Centre kiest voor Stam Renault en Stam Lease

Deze week zijn er 15 Renault bedrijfswagens door Stam afgeleverd aan Office Centre. De auto’s worden geleased bij Stam Lease. De aflevering vond plaats in Amersfoort. De auto’s werden in ontvangst genomen door Richard Houppermans, Algemeen Directeur.







Office Centre is dé totaaloplossing voor ondernemers en kantoren. Van pen tot printer en van bureau tot laptop. Maar Office Centre biedt ook service op het gebied van al het druk- en verzendwerk, technische ondersteuning en het bedrukken van bedrijfskleding en relatiegeschenken.



Office Centre heeft lokaal ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Door de Renault Kangoo’s in te gaan zetten is het lokale ondernemerschap nog beter mogelijk.



Alle 39 Office Centre vestigingen krijgen een bedrijfswagen waarmee bestellingen worden bezorgd en indien nodig op locatie gemonteerd worden bij de klant. Doordat de vestigingen zelf de bestellingen leveren ontstaat er een persoonlijke en lokaal sterke connectie.



De Renault Kangoo bedrijfswagens dragen bij aan een vermindering van de Co2 uitstoot. En met het oog op een groenere bedrijfsvoering heeft dit ook voor Office Centre mede de keuze bepaald. Tevens is gekozen voor één volledig elektrische Renault Kangoo.



Bij het opstellen van de wensen waaraan de bedrijfswagens moesten voldoen, kwamen er verschillende modellen van uit de bus. Daarnaast is gebleken dat Renault tot de top van de Nederlandse bedrijfswagenmarkt behoort. Het spreekt voor zich dat dat ook een zekere betrouwbaarheid met zich mee brengt.De proefritten met de Renault bedrijfswagens hebben een positieve indruk achter gelaten en voldeden volledig aan de wensen van Office Centre. Vanaf het begin af aan heeft Office Centre een goed gevoel gehad bij Stam. “Kwaliteit verloochent zich niet”, aldus Houppermans.



Door de goede leaseprijs bij Stam lease en kwaliteit van de Kangoo en de Kangoo Z.E. en de enthousiaste inzet bij de onderhandelingen van de heer Jeroen Hogenstijn van Stam is bij Office Centre de keuze op de bedrijfswagens van Renault gevallen.



De Stam Groep heeft zeven Renault-dealer vestigingen in Midden-Nederland en een leasemaatschappij Stam Lease. Naast het merk Renault hebben zij ook dealerschappen van Dacia en Alpine. De business specialisten van de afdeling Fleet Sales van Stam Renault dealers richten zich met een specifiek aanbod van producten en diensten op de zakelijke markt in Midden Nederland. Juist door te weten wat de zakelijke klant wenst, kunnen ze het juiste advies geven wat betreft het wagenpark en aanschaf van auto's van een bedrijf.