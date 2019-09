Couleur de l'Année 2020 de Sigma Coatings est Chinese Porcelain

Le mélange de cobalt et de Moody Ink Blue offre un peu de tranquillité à la société hyper connectée d'aujourd'hui



HASSELT, le 9 septembre 2019 – Dans un monde où le sommeil est considéré comme un luxe et où l’agitation provoquée par un univers accéléré est déjà une réalité, il est logique que les tendances en matière de couleurs pour l'année à venir offrent une échappatoire dans la société actuelle axée sur la technologie. La Couleur de l'Année 2020 de la marque de peinture PPG, choisie par les experts en couleurs de PPG du monde entier, est le Chinese Porcelain (PPG1160-6). Cette couleur est un mélange de cobalt et de Moody Ink Blue qui procure un sommeil calme et reposant tout en créant une atmosphère d'espoir – un bien-être dans un monde agité.



« Plus la technologie évolue vite et plus elle est pratique, plus nous recherchons des activités, des expériences et des styles de vie pour ralentir et donner à notre vie un sens de la réalité », explique Dee Schlotter, directrice principale de la couleur pour la marque de peinture PPG. « Le besoin de simplicité et d'évasion de la technologie est en partie la raison pour laquelle les clients sont à la recherche de couleurs bleues comme le Chinese Porcelain, qui nous rapprochent des éléments naturels tels que la mer et le ciel – le lieu à l'horizon qui crée la sérénité dans chaque espace. »



Le besoin croissant de connexion dans un monde divisé a été un thème récurrent lors de l'atelier PPG Global Color Workshop. Cet atelier annuel réunit plus de 20 coloristes PPG de partout dans le monde dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique grand public, de l'aérospatiale et de la peinture pour la maison. Les coloristes s’y retrouvent pendant quelques jours pour analyser les tendances dans les défilés, les styles de vie, la démographie, la géographie et les sources d’inspiration sociétales mondiales et interculturelles afin de déterminer les couleurs qui reviennent souvent et de représenter la prédiction mondiale des couleurs de PPG, et notamment la Couleur de l'Année de PPG.



« En regardant vers 2020, nous voyons que cette couleur constitue la tendance. Les consommateurs sont fatigués des tons sinistres de gris et cherchent un moyen d'introduire des couleurs qui stimulent les sens », déclare Dee Schlotter. « Le bleu est le point d'accès potentiel le plus facile du monde des tons neutres vers le monde des couleurs. Le Chinese Porcelain de PPG confère l'énergie et la clarté du bleu cobalt, une teinte à la mode qui conquiert les secteurs de l’automobile, de l'électronique grand public et de la mode. La couleur a également une tonalité bleu marine profonde et discrète qui est très appréciée dans les secteurs résidentiel et de l'hôtellerie.



Le Chinese Porcelain est une teinte riche et traditionnelle qui offre la couleur de fond agréable idéale pour faire ressortir les couleurs vives. Cette couleur peut également être utilisée comme couleur d'accentuation dans une chambre à coucher pourvue d’une literie et d'un couronnement blanc frais pour un contraste saisissant. Dans le salon, vous pouvez appliquer la nuance de bleu avec d'autres types de bleu dans des meubles touffetés et en velours ou la combiner avec des tons naturels à la mode, comme le Gingercake (PPG1069-7).



Dee Schlotter recommande de combiner le Chinese Porcelain avec des accessoires tels que des rideaux ou des coussins de velours de couleur safran chaud et curcuma. La nuance s'harmonise également avec des accents de cuir et des tons de sable poudré pour un look accrocheur.



Bien que le Chinese Porcelain ait été déclaré Couleur de l'Année 2020 par PPG, la couleur est aussi le point de départ de la plus large PPG 2020 Global Color Trends Forecast. Cette prédiction donne une orientation et une inspiration aux architectes, aux designers et aux propriétaires de maisons dans les marchés de l'hôtellerie, de la vente au détail et de l'habitation. Les clients de PPG dans toutes les industries se fient à ces prévisions pour les nouveaux produits et les spécifications de couleur dans les secteurs de l'architecture, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique grand public. Les couleurs s'animent au travers de trois histoires de tendances, chacune dans le cadre du thème principal de Flow :



On the Move : Cette palette de couleurs joyeuse et ludique s'adresse aux consommateurs qui cherchent à restaurer, réutiliser et fusionner les influences culturelles de différentes époques, en créant une esthétique fraîche, à la fois rétro et moderne. Des associations de couleurs non harmonisées donnent lieu à des combinaisons joyeuses qui encouragent les consommateurs audacieux et confiants à s'exprimer.



At the Core : Cette collection de couleurs est terreuse, botanique et durable.Elle trouve un écho auprès des consommateurs qui sont à la recherche d'un équilibre entre un mode de vie responsable et réfléchi. Ces couleurs évoquent le confort et la nostalgie, en particulier les demi-teintes atténuées. Des teintes apaisantes comme le Rose Stain et le Saguaro donnent une sensation de flottement lent lorsqu’elles sont combinées à des couleurs plus foncées comme le Pale Ink ou le Black Lily. La partie la plus légère de la palette a été ajoutée pour plus de profondeur.



In the Know : En mettant l'accent sur la connaissance, la réflexion et l'innovation, ce thème représente les consommateurs qui veulent changer la société et en même temps contribuer à un avenir meilleur. La palette reflète la relation entre la technologie et le terrestre à travers l'utilisation de teintes brutes et naturelles comme le Gingercake et le Cedar Chest de PPG, et de couleurs organiques et oxydées bleu-vert comme le Cavalry et le Wave of Mystery.



