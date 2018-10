Hulpverlening niet voorbereid op problematiek samengestelde gezinnen

Op 14 oktober is de Landelijke Stiefouderdag. Het is goed dat er aandacht is voor stiefgezinnen en de moeilijke taak van stiefouders. 2 op de 3 samengestelde gezinnen valt binnen 5 jaar uit elkaar, met desastreuze gevolgen voor de kinderen die hierbij betrokken zijn en voor het geloof in de liefde.



Patricia Heije, founder van Stiefgoed, is een van de mensen die zich inzet voor meer bewustwording voor samengestelde gezinnen en de problemen waarmee stiefouders worstelen. Zij lanceerde een campagne waarin betrokkenen vertellen tegen welke kwesties zij aanlopen, en wat dat met ze doet. Bovendien vindt zij het belangrijk dat deze gezinnen weten dat er hulp is. Want als kinderen in korte tijd twee keer uit een gezinssituatie gehaald worden, loopt hun vertrouwen in relaties onherstelbare schade op en vergroot dat de kans dat zij later hun eigen kinderen in dezelfde positie brengen.



Waarom halen zo veel samengestelde gezinnen het niet?



“Stiefouders zitten op een roze wolk als zij besluiten om te gaan samenwonen. Na een lastige periode schijnt voor hen de zon. Natuurlijk is het wennen voor de kinderen, maar ze zijn vastberaden er iets moois van te maken. En dan komt de realiteit keihard binnen. Je kind accepteert je nieuwe liefde niet, je nieuwe partner neemt het altijd op voor zijn of haar eigen kind, je vindt je stiefkind niet leuk, of een ex gooit roet in het eten”, vertelt Heije. Als expert in samengestelde gezinnen, hielp zij al honderden stiefouders om hun plek te vinden in de unieke dynamiek van het samengestelde gezin.



Hoe helpt een landelijke Stiefouderdag?



“De landelijke Stiefouderdag is heel belangrijk,” benadrukt Heije. “Hoewel het traditionele gezin steeds zeldzamer wordt en het aandeel van stiefoudergezinnen juist snel groeit, zijn de maatschappij en hulpverlening nog steeds vooral gericht op traditionele gezinnen. Stiefouders die zich met problemen bij ons melden, hebben vaak alles al geprobeerd. Reguliere relatietherapie voldoet vaak niet, omdat een samengesteld gezin heel anders werkt dan een traditioneel gezin. Dat inzicht en die bewustwording zijn belangrijk. En als stiefouders weten dat er gerichte hulp is, kan dat veel gebroken gezinnen voorkomen.”



Over Stiefgoed



Stiefgoed is de eerste organisatie in Nederland die zich specifiek richt op hulp aan samengestelde gezinnen. Alle medewerkers van Stiefgoed zijn – naast hoogopgeleid – ervaringsdeskundig, en weten dus zelf hoe het is om in een stiefgezin te leven. De organisatie vergaarde een ongekende hoeveelheid informatie en kennis over de dynamiek in samengestelde gezinnen en de problematiek die daarbij komt kijken.



Heijes missie is om zo veel mogelijk mensen bewust te maken van de moeilijkheden die zij tegen zullen komen als stiefouder, en de oplossingen die er zijn om ervoor te zorgen dat het nieuwe gezin wél slaagt. Met de nieuwe bewustwordingscampagne van Stiefgoed hoopt zij daar een steentje aan bij te dragen. “Het is schrijnend om te zien wat kinderen soms moeten doormaken en de eenzaamheid waarmee ouders en stiefouders mee worstelen. Zeker als je weet dat dat niet nodig is.”