“Schoonmaak cruciaal bij bestrijding coronavirus!"

OSB roept minister Bruins van VWS op om verhoogde aandacht te geven aan de positie van de schoonmaaksector als vitale en elementaire sector in relatie tot het coronavirus. De sector heeft een wezenlijk belangrijke verantwoordelijkheid aan de preventieve kant met zorg voor juiste hygiëne, schoonmaak en voorlichting aan organisaties en medewerkers. Die verantwoordelijkheid neemt de sector en het is daarom nu ook van het grootste belang om de inzet van schoonmaakmedewerkers te kunnen blijven garanderen. Uit eerste contacten blijkt dat het ministerie open staat voor de oproep van de schoonmaakbranche.



De wereld, het land raakt steeds verder ontregeld door het coronavirus. Mensen worden noodgedwongen meer en meer belemmerd in het uitvoeren van hun werkzaamheden en/of raken geïsoleerd in de thuissituatie met alle economische en sociale gevolgen van dien. In dat licht spreekt het voor zich dat er een verhoogde aandacht is voor vitale cruciale sectoren in de maatschappij. Daarbij ligt de focus op dit moment m.n. op de zorg en de inzet van zorgmedewerkers alsmede hulpdiensten, maar ook de schoonmaaksector moet worden aangemerkt als zo’n vitale cruciale sector.



Piet Adema, voorzitter OSB: “We hebben de Minister verzocht om aandacht te hebben voor de positie van de schoonmaakbranche én de schoonmaakmedewerkers. Daar hoort bij dat schoonmaakbedrijven de ruimte krijgen om in overleg met opdrachtgevers het samen met het RIVM opgestelde protocol voor (zorg)professionals ook van toepassing te verklaren op de schoonmaakmedewerkers.”



De schoonmaaksector neemt haar verantwoordelijkheid en vanuit die verantwoordelijkheid wordt de Minister tegelijkertijd aangeboden om in overleg te bezien waar en hoe de branche extra kan bijdragen om het coronavirus terug te dringen. Vitale sectoren als de zorg, openbaar vervoer, onderwijs en kinderopvang vragen daarbij bijzondere aandacht.



OSB vertrouwt erop dat zij snel verder in overleg kan treden met het Ministerie van VWS.