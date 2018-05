Fotoherkenning nieuwe wapen in de strijd tegen plastic vervuiling

De Plastic Soup Surfer lanceert vrijdag 25 mei ‘Pick Up 10’; een campagne die mensen activeert zwerfafval op te rapen en vast te leggen middels de innovatieve fotoherkenning van Google.



Revolutie in monitoring gemak



De fotoherkenningstechnologie van Google kan vanaf volgende week op foto’s van zwerfafval worden toegepast. Vanaf dan kan in een foto het merk, het materiaal en de vorm worden herkend van het zwerfafval. Deze data wordt opgeslagen tezamen met de locatie en de tijd. Dit betekent een revolutie in gebruiksgemak en monitoring. Doel is met de data beleidsmakers en de bedrijven waarvan de verpakking afkomstig is letterlijk op de feiten te drukken. Er wordt meer verantwoordelijkheid en actie van hen geeist in de vorm van campagnes, betere ontwerpen en alternatieve materialen.



“Vanaf nu is zwerfafval-rapen geen symptoombestrijding meer maar een roep om verandering” - Merijn Tinga (Plastic Soup Surfer)



‘Social picking’



De website PickUp10.org is zo ontwikkeld dat deze op een zeer laagdrempelige manier een breed publiek activeert tot het nemen van zwerfafval foto’s en het uitnodigen van hun vrienden. Oprapen, vastleggen en opruimen wordt leuk en sociaal acceptabel middels challenges, social-sharing en gamification. Het einddoel is opname van de gebruiker en zijn data in de al bestaande zwerfafval app Litterati.



De Pick Up 10 app is ontwikkeld in samenwerking met digitaal ontwerpbureau ‘Hike One!’ en frontend developers ‘De Voorhoede’.







National Geographic



Vrijwel tegelijkertijd met Pick Up 10 lanceert National Geographic deze juni de themamaand #stopmetplastic. De Plastic Soup Surfer is een van de drie ambassadeurs van deze campagne. Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met National Geographic; middels het het ondersteunen van Pick Up 10 maar ook in het verzamelen van plastic zwerfflesjes voor het nieuw te bouwen Plastic Soup Surfboard.



Internationale uitrol Pick Up 10 met 3D geprint board



Pick Up 10 gebruikers worden opgeroepen de zwerfflesjes die ze oprapen in te leveren bij de Plastic Soup Surfer. Van deze flesjes zal hij een nieuw surfboard 3D Printen. Een bijzonder board bovendien: het geprinte board wordt een draagvleugel-SUP board. Het zogenaamde ‘Foil Suppen’ is een zeer nieuwe sport met nog zeer weinig beoefenaars. Het is een spectaculaire en magische ogende manier van ‘vliegen’ boven het water. Op dit board zal de Plastic Soup Surfer een recordpoging ondernemen.



Deze expeditie zal de aftrap vormen van een internationale estafette waarbij het 3D geprinte board wordt doorgegeven aan internationale surfers die eveneens een expeditie zullen ondernemen op dit Plastic Soup Board. De call to action is telkens het zelfde: Pick Up 10.



Alle door de gebruikers ingezamelde flesjes kunnen speciaal op 24 juni tijdens de door National Geographic georganiseerde Beach CleanUp worden afgegeven aan de Plastic Soup Surfer



Partners: 10XL 3D printing, Starboard SUP & windsurfing



----------



DATA IS POWER!



Wat we doen met de Pick Up 10 foto’s:



Raap op, leg vast & ruim op:



ONZE DOELEN:



Vanaf 10.000 Pics



Lopen we binnen bij levensmiddelen multinationals als Unilever en eisen we betere anti-zwerfafval ontwerpen en anti-zwerfafval campagnes.



Vanaf 100.000 Pics



Lopen we binnen bij internationale frisdrank-maatschappijen en supermarkten en eisen we medewerking bij het uitrollen van statiegeld systemen in Europa en daarbuiten.



Vanaf 1.000.000 Pics



Lopen we binnen bij levensmiddelen multinationals als Unilever en eisen we dat ze afval-management systemen faciliteren in ontwikkelingslanden



*Hoe komen we de bestuurskamers binnen? Door onze deurwaarders. Deze kloppen aan met het juridische ‘desbewustheidsexploot’. Er staan er inmiddels weer 10 klaar.



--------



Documentaire door Eelke Dekker



Na het succes van de vorige documentaire ‘From Source to Sea’ (deze wordt 4 juni vertoond bij National Geographic en op 5 juni bij de Verenigde Naties in Geneve) zal filmmaker Eelke Dekker ook deze campagne met zijn camera volgen.



Samenwerking Litterati, Google & Zwerfinator



Dat ‘machine learning’ van Google nu toegepast kan worden op zwerfafval is het gevolg van de gecategoriseerde data van full-time afvalraper Dirk ‘Zwerfinator’ Groot. Zijn samenwerking met Google NL (Louwres Boonstra) en Litterati (Dick Ayres) waren de aanleiding voor de Plastic Soup Surfer om Pick Up 10 te beginnen. Pick Up 10 is het voorportaal -de trechter - die gebruikers zo soepel mogelijk moet inleiden tot het gebruik van de app Litterati en de community van de Plastic Soup Surfer daarbinnen.



-------



PLASTIC SOUP SURFER TEAM:



Merijn Tinga - Plastic Soup Surfer, Kunstenaar, Bioloog, Surfer



Eelke Dekker - Film- en animatie maker, surfer



Martine Eyzenga - Grafisch Ontwerper en Communicatie, duiker



Kim van den Anker - Programmeur en Communicatie



Dalinde Theunissen - Analyser & researcher

Video: youtu.be/MD76D4KllLI