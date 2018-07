Nieuw grensverleggend concept Rotterzwam: ‘Coffee as a Service’

Wat is de komende jaren misschien wel onze grootste uitdaging als samenleving? De transitie naar een circulaire economie. Waarom? Omdat het een radicaal andere manier van omgaan met grondstoffen en verspilling vraagt. Daarom introduceert Rotterzwam samen met Moyee: ‘Coffee as a Service’. Een concept waarbij de leverancier eigenaar blijft van de koffieboon - ook als het veranderd is in koffiedik. Koffiedik is namelijk te waardevol om te verbranden in de afvalverbrander.



Rotterzwam is de afgelopen vijf jaar actief aan het einde van de koffieketen. In BlueCity in Rotterdam kweken zij paddenstoelen op koffiedik. Nog steeds verdwijnt veel koffiedik bij het restafval, dat vervolgens veelal naar de vuilverbranding gaat. ‘Zonde van zo’n kostbaar goedje als koffiedik,’ aldus Mark Slegers van rotterzwam.



Loyalty-programma



Om de transitie naar de circulaire economie te versnellen, gaat rotterzwam ook koffiebonen verkopen - maar dan als dienst in plaats van product. Oftewel: rotterzwam blijft eigenaar van de koffieboon. De koffiedrinker ontvangt punten voor elke geretourneerde kilo via een loyalty-programma.



Slegers vertelt enthousiast: ‘Het is eigenlijk een logische volgende stap voor ons. Door zelf de koffie te leveren én eigenaar te blijven van de boon, bepalen wij voortaan wat er gebeurt met het koffiedik. Het mooie is dat wij veel hoogwaardige toepassingen hebben, die beter zijn dan verbranden.’



Blockchain



Rotterzwam gelooft in samenwerken. Samenwerken is voor het bedrijf het nieuwe concurreren. Daarom is de samenwerking gezocht met Moyee Coffee. Moyee is de eerste fairchain koffie merk in de wereld. Door de boon te branden in het land van herkomst, werkt Moyee aan een eerlijkere verdeling van de inkomsten uit de verkoop van koffie.



Guido van Staveren van Dijk van Moyee zegt: ‘Ons doel is om een 50/50 balans tussen koffieproducenten en -drinkers te creëren. De samenwerking met rotterzwam past uitstekend in deze ambitie. Het is namelijk zo dat een deel van de extra waarde, die via dit unieke concept gerealiseerd wordt, via blockchain-technologie terug gaat naar onze FairChain boeren in Ethiopië.’



Opschaling



‘Coffee as a Service’ is vanaf nu leverbaar voor organisaties in Rotterdam die meer dan 30 kilo koffiebonen per maand afnemen. In 2018 gaat rotterzwam opschalen naar de grote steden in Nederland en in 2019 naar Noord-Europa. Uiteindelijk moet het concept via de quasi-franchise van rotterzwam een wereldwijde dekking krijgen.