IDFA Documentaire BRUCE

De harde werkelijkheid van ‘t leven na detentie

Amsterdam, d.d. 28-10-2020 - Dit is een origineel bericht van Ideefix Film en Media.



Op 19 november 2020 gaat de indringende KRO-NCRV documentaire BRUCE in première tijdens het Internationaal Documentaire Filmfestival Amsterdam 2020. De film weerspiegelt op intieme en eerlijke wijze de rauwe werkelijkheid van het leven van een ex-gedetineerde.



Terugkeer naar de maatschappij

Waar haalt iemand zijn motivatie vandaan als hij alles is verloren, hij worstelt met een negatief zelfbeeld en continue bevestigd wordt dat het systeem tegen hem is? Urgente vragen die regisseur Daniel Krikke stelde als uitgangspunt voor deze documentaire. Bruce is één van de duizenden gedetineerden die jaarlijks vrijkomt en opnieuw moet beginnen. Na het uitzitten van de straf is het belangrijk dat deze groep weer mee kan doen, maar voor velen volgt een moeizame terugkeer naar de maatschappij. Re-integratie is de verantwoordelijkheid van de gedetineerde zelf, maar vaak is er onvoldoende nazorg, ontbreekt een sociaal vangnet en zijn praktische zaken, zoals een woning niet geregeld, zoals in het geval van Bruce. Kortom een stabiele basis om terug te keren ontbreekt, met alle gevolgen van dien. Bijna de helft van deze groep gaat opnieuw in de fout binnen twee jaar tijd. Deze harde werkelijkheid zorgt al decennia lang voor groot maatschappelijk en financieel leed.



De documentaire BRUCE

In de documentaire probeert ex-gedetineerde Bruce zijn leven op te pakken na een periode van 14 jaar internaat en detentie. Zijn jeugd gevuld met drugs, criminaliteit en geweld heeft zijn leven voorgoed veranderd. Nu hij vrij is, probeert hij met de steun van zijn tante Diane en zijn vriend en coach Lamyn een toekomst op te bouwen zonder criminaliteit. Voor het eerst gaat Bruce de confrontatie met zichzelf aan en probeert hij oude gedragspatronen te doorbreken. Bruce is open en kwetsbaar en zet alles op alles om zich staande te houden.



Meer dan een filmvertoning

BRUCE is één van de vier IDFA primeurs die op TV wordt uitgezonden, donderdag 26 november om 22.25 uur op NPO2. Veel gedetineerden herkennen zich in het verhaal van Bruce; de film biedt herkenning, erkenning en perspectief voor iedereen die hier dagelijks mee te maken heeft. Daarom start Ideefix Film en Media naast de film een impact campagne; een reeks van vertoningen en nagesprekken voor gedetineerden, ex-gedetineerden en professionals, waarbij men in gesprek gaat over de uitdagingen die re-integratie met zich meebrengt. De campagne start begin 2021.



Daniel Krikke (1989) is documentairemaker, ondernemer en oprichter van Ideefix Film & Media. In 2019 won hij met het filmplan van BRUCE de KRO-NCRV documentaire wedstrijd ‘De Ander als Vijand’. Zijn internationale debuutfilm Scared of Revolution, over het persoonlijke leven van Umar Bin Hassan van The Last Poets, werd geselecteerd voor IDFA 2018 in de categorie: beste Nederlandse documentaire. Daniel werkt op dit moment aan de ontwikkeling van diverse documentaires, waaronder Mijn vader de terrorist in samenwerking met de VPRO.



Link naar de trailer: