Familievoorstelling Erik of het klein insectenboek in het theater

Beestachtige familievoorstelling Erik of het klein insectenboek komt naar het theater!



In de kerstvakantie van 2020 komt het wereldbekende boek van Bomans, Erik of het klein insectenboek naar het theater. HNTjong brengt i.s.m. Stadsschouwburg Utrecht dit verhaal op een visuele en muzikale manier tot leven met een groots decor, topacteurs, dansers en reusachtige voorbij vliegende vlinders. Deze familievoorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar wordt geschreven door prijswinnend scriptschrijver Jibbe Willems en geregisseerd door Noël Fischer. Erik of het klein insectenboek is vanaf 22 december de hele kerstvakantie te zien in Stadsschouwburg Utrecht.



Verhaal



Erik Pinksterblom is een fantasierijk jongetje dat verlangt naar iets bijzonders. Gekrompen tot het formaat van een vlieg komt Erik terecht in stadspark de Wolleweide. Hij beleeft bizarre avonturen tussen grassprieten die hoger zijn dan flatgebouwen. In deze wonderlijke wereld lijken de insecten verdacht veel op mensen.



Erik ontmoet bekakte wespen, danst met de hiphophommel en slaapt in een slakken-Airbnb. Gaandeweg ontdekt Erik steeds meer dat de insecten grote moeite hebben met overleven. Overal ligt afval en mensen spuiten pesticiden. Kan Erik zichzelf en de insecten uit deze grote problemen redden?



Leerzaam



Erik of het klein insectenboek brengt naast een groots visueel decor met animaties een leerzaam thema naar het theater. Zo zullen o.a. klimaatverandering, bijensterfte en zwerfafval onderdeel zijn van zowel de voorstelling als het educatieprogramma rondom de voorstelling. Er zijn door de hele schouwburg objecten te vinden, interactieve opdrachten te doen en er is i.s.m. Naturalis Biodiversity Center een verdiepingsproject opgesteld dat in het theater te zien zal zijn.



Cast & crew



Naast de cast, bestaande uit o.a. Emmanuel Ohene Boafo, Soumaya Ahouaoui, Mark Rietman, Billy de Walle, Antoinette Jelgersma en Emma Vermeulen, zullen verschillende dansers onder choreografie van Shailesh Bahoran IRC – Illusionary Rockaz Company onderdeel zijn van de voorstelling.



Het artistieke team won verschillende prijzen, waaronder Zilveren en Gouden Krekels. Roos Veenkamp en Thomas Rupart tekenden eerder voor spectaculaire decors bij HNTjong (o.a. De Vrekkin en Trojan Wars). Schrijver Jibbe Willems keert terug bij HNTjong na eerdere successen zoals Lord of the Flies en Leo≤na. Kostuums en animatie worden verzorgd door Sacha Swiers en Catharina Scholten die eerder samen een Zilveren Krekel wonnen voor Revolutions van HNTjong.



Samenwerking



Elk jaar maakt de Stadsschouwburg Utrecht i.s.m. met een Nederlands jeugdtheatergezelschap een grote familievoorstelling. Deze traditie bereikt dit jaar haar eerste jubileum. Voor de 5e editie werken HNTjong, die alle jeugd en jongerenvoorstellingen bij Het Nationale Theater onder artistieke leiding van Noël Fischer verzorgt, en Stadsschouwburg Utrecht samen om een grootse familievoorstelling te tonen tijdens de kerstvakantie van 2020. De voorstelling is te zien van 22 tot 30 december in Utrecht en op 2 & 3 januari in De Koninklijke Schouwburg Den Haag.