NESCAFÉ en Kaartje2go starten campagne voor meer persoonlijk contact

Nestlé’s NESCAFé lanceert gezamenlijk met Kaartje2go een mediacampagne waarin het sociale aspect van samen koffie drinken centraal staat. Een kopje koffie kan vaak het begin zijn van iets moois. Het is niet alleen heel lekker, maar het kan je ook nieuwe ideeën, vriendschappen of gewoon een fijn gesprek opleveren.



NESCAFé wil consumenten in Nederland daarom aansporen vaker in het echte leven persoonlijk contact te leggen en waardevolle relaties te onderhouden, niet alleen via Whatsapp of Facebook, maar gewoon door samen af te spreken. “Het is nooit eenvoudiger geweest om in contact te komen met vrienden en relaties te onderhouden, mede door social media. Echter, tegelijk is het vaak een uitdaging om face-to-face te connecten met je vrienden, zeker voor onze doelgroep”, aldus Siebren Nicolai, brand manager bij NESCAFé Nederland.



NESCAFé roept consumenten op om gratis een persoonlijk kaartje, in het thema 'tijd voor een koffiedate’, te sturen naar een vriend/vriendin om nieuwe gouden momenten te creëren. Dit kan via www.kaartje2go.nl/nescafe. De ontvanger krijgt naast de gratis kaart ook twee gratis NESCAFé Gold-koffiespecials. De campagne wordt ondersteund in diverse media (digital, influencer en ATL). Publicis is verantwoordelijk voor de creatie van deze campagne. Mediabureau THRIVE (onderdeel van IPG Mediabrands) is verantwoordelijk voor de mediaplanning- en inzet. Kaart en fulfilment worden verzorgd door Kaartje2go.nl.



Kaartje2go is bijzonder trots op de samenwerking: “De missie van Kaartje2go is om mensen blij te maken door iets persoonlijk te maken voor een ander. Daarnaast is het sinds afgelopen zomer bij Kaartje2go ook mogelijk om cadeaus te sturen bij een kaart. Deze samenwerking past dus erg goed bij ons”, aldus Mark van Kasteren, marketing manager van Kaartje2go.



Over NESCAFé



Nescafé, dat in 1938 werd gelanceerd in Zwitserland, is onderdeel van levensmiddelenfabrikant Nestlé. Het toonaangevende koffiemerk is verkrijgbaar in meer dan 180 landen. Elke seconde worden er wereldwijd 5.500 kopjes Nescafé gedronken. Nescafé streeft steeds naar nieuwe en verantwoorde manieren om koffie te maken, zowel voor wie het graag drinkt als voor wie de kost verdient met de productie ervan.



Over Kaartje2go



Kaartje2go.nl is de grootste kaartenwebshop van Nederland. De klant maakt de kaart en wij helpen hem een handje mee. Dat is het concept: zelf de mooiste kaarten maken met een mooie foto. Kaartje2go is opgericht in 2006 en verstuurt meer dan 7,8 miljoen kaarten per jaar, waaronder verjaardagskaarten, kerstkaarten, geboortekaartjes en uitnodigingen.



Over Nestlé



Nestlé is ‘s werelds grootste voedingsmiddelenproducent. We zijn in 189 landen wereldwijd aanwezig en onze 328.221 medewerkers zijn gecommitteerd aan Nestlé’s missie om het verbeteren van levenskwaliteit en bij te dragen aan een gezondere toekomst invulling te geven. Wij richten ons met deze missie op individuen en gezinnen, leefgemeenschappen en de planeet. Nestlé biedt een breed portfolio van producten en diensten waar mensen en hun huisdieren ieder moment van de dag van kunnen genieten. De bijna 2000 merken variëren van wereldwijd iconische merken als NESCAFé en NESPRESSO tot en met lokale favorieten als BROS. In Nederland worden daarnaast onder meer MAGGI, GARDEN GOURMET, KITKAT, Nestlé babyvoeding, zoals NESTLé PyjamaPapje en NAN OPTIPRO verkocht, alsook water, waaronder SAN PELLEGRINO en VITTEL, en voeding voor honden en katten, zoals FELIX, BONZO en Purina ONE. Nestlé is sinds haar oprichting meer dan 150 jaar geleden gevestigd in het Zwitserse Vevey. Het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen en onze babyvoedingsfabriek in Nunspeet. Voor Nestlé Nederland werken ruim 1100 mensen. Voor meer informatie: www.nestlé.nl.



