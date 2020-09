Hebberigmakende kerstcadeaus om zelf te maken

Piepkleine truitjes breien, christmascake bakken, kerstballen vouwen en cocktails brouwen. In de Adventkalender, aftellen naar een heerlijke kerst, vind je 24 zelfmaakprojecten, voor iedere dag 1 project om af te tellen naar kerst. De met glitters en goud bedrukte Adventkalender verschijnt op 21 oktober bij Uitgeverij Snor.



Adventkalenders hebben traditiegetrouw 24 luikjes met erachter een chocolaatje of klein kadootje. In Snors Adventkalender vind je iedere dag een DIY-project: iets leuks, lekkers en moois om in je eentje of samen met je kinderen te maken. Zodat je op 25 december allemaal zelfgemaakte cadeautjes onder de kerstboom kunt leggen. Maar je mag ze natuurlijk ook zelf houden.



Als je echt een uniek en persoonlijk kadootje wilt geven deze kerst, dan kun je met de Adventkalender niet stuk gaan. Zo vind je er een beschrijving om one-of-a-kind geurkaarsen, zeepjes en bruisballen te maken. Je maakt het extra persoonlijk met een geurmelange, die je kunt afstemmen op de ontvanger. Veel persoonlijker wordt het niet dit jaar.



Om je zelfgemaakte parels helemaal af te maken, staan er in de Adventkalender glinsterende etiketjes om uit te knippen en erop te plakken. Ook zijn er doosjes om zelf te maken, uitknip-elementen voor een originele kerstkaart en mooie papiertjes om kerstballen mee te vouwen.



Of het huis nu ruikt naar versgebakken koekjes en eucalyptustakken, of dat je lekker met je kinderen iets kersterigs aan het maken bent, met deze Adventkalender is iedereen al vanaf 1 december in de kerststemming.