sTN: VoIP het logische alternatief na wegvallen ISDN

KPN heeft aangekondigd dat zij de telefonienetwerken gaat moderniseren. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle ISDN aansluitingen per 1 september 2019 komen te vervallen. Oplossingen zijn er natuurlijk ook. Een logisch alternatief, volgens sTN Telecom & Internet (Woerden), is VoIP. Als specialist in voordelige telefoniecontracten (vast en mobiel) helpt ze zakelijke gebruikers om zorgeloos over te stappen. sTN werkt samen met branche-, inkoop- en koepelorganisaties en is dé belangenbehartiger en wegwijzer in de telecomsector.



Denken in oplossingen



sTN heeft een aantal oplossingen voor het ISDN vraagstuk. De organisatie heeft er ook een interessante Whitepaper over uitgegeven. Met één telefoontje of via stn.nl krijg je deze toegestuurd. John van der Meulen, voorzitter sTN, belangenbehartiger voor het MKB: “September 2019 klinkt nog ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. Het is voor zakelijke gebruikers van belang om nu al in actie te komen. Als je vroeg begint, heb je namelijk meer tijd om de telefoniebehoeften optimaal in kaart te brengen. En weet je zeker dat je de goede oplossing kiest. sTN helpt je daar graag bij. Wij vinden VoIP hét alternatief voor ISDN. Er zijn twee mogelijkheden voor transitie: de huidige ISDN-centrale ombouwen tot een vernieuwde VoIP centrale. Of je kiest voor telefonie in de Cloud. De eerste oplossing kan nuttig zijn als de huidige ISDN-centrale nog niet is afgeschreven. Het nadeel is wel dat de verantwoordelijkheid voor de telefoonlijn en eventuele reparatiekosten voor eigen rekening van de gebruiker zijn. Telefoneren in de Cloud is echt van deze tijd. Het betekent dat je ook in de toekomst zorgeloos kunt telefoneren. Weliswaar is er aanvankelijk een investering nodig voor nieuwe apparatuur, maar telefoneren in de Cloud is zeer betrouwbaar. Het is bovendien makkelijk in te richten en daar is geen monteur voor nodig. Zakelijke gebruikers met vragen over het stoppen van ISDN raad ik aan om met ons contact te zoeken. We helpen je graag.”