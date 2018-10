Unieke facsimile uitgave Van Gogh schetsboeken onder de hamer

De slechts vier overgebleven schetsboeken van Van Gogh zullen vanwege hun kwetsbaarheid nooit meer in het openbaar worden vertoond. In een oplage van 1.000 exemplaren worden ze binnenkort als facsimile’s uitgegeven. De eerste 25 genummerde exemplaren worden op 21 november door het Haagse Venduehuis geveild.



De vier enige overgebleven schetsboeken van Vincent van Gogh (1853-1890) zijn in het bezit van het Van Gogh Museum. Vanwege hun kwetsbaarheid kunnen ze echter niet meer in het openbaar worden getoond, maar om belangstellenden toch toegang te geven tot deze vier unieke schetsboeken en drie cahiers, enkele losse schetsen en een brief die in de periode 1884-1890 gebruikt en tot stand gekomen zijn, worden ze nu als facsimile’s in een oplage van 1.000 exemplaren uitgegeven. Bij de schetsboeken gaat het om Nuenen (1884-1885), Nuenen, Antwerp, Paris (1885-1886), Parijs (1886) en Auvers-sur-Oise (1890). De eerste 25 genummerde exemplaren worden op 21 november 2018 bij het Venduehuis der Notarissen in Den Haag geveild.



De facsimile’s, een zeer nauwkeurige replica van de originele schetsboeken, worden geleverd in een kubus van walnotenhout, elk in een aparte, met vilt beklede lade, die aan vier zijden tegelijk geopend kan worden. De kubus staat op een stalen sokkel. Bovenop de kubus ligt een speciale uitgave over het werk en de periode waarin deze schetsboeken gemaakt zijn. Tevens zit aan de onderzijde van de kubus een wissellijst, eveneens van walnotenhout, voor de losse schetsen.



Bij het vervaardigen van de facsimile’s en de kubus zijn gerenommeerde Nederlandse bedrijven en ambachtslieden betrokken geweest om een ultiem resultaat te kunnen behalen.



Dit project is een initiatief van het Van Gogh Museum Enterprises in samenwerking met Uitgeverij Komma, ontworpen door Typography Interiority & Other Serious Matters en gedistribueerd door Coen Sligting Bookimport.



Een exemplaar van de kubus met de schetsboeken, de cahiers en de losse schetsen is exclusief te zien bij het Venduehuis der Notarissen aan de Nobelstraat 5 in Den Haag op 16, 17, 18 en 19 november a.s. tussen 10:00 en 16:00 uur.