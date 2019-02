Consumentenoogpunt voedseltransitie helder met rapport Future of Food

Grootschalig onderzoek

Het Future of Food Institute gaat onderzoek doen naar hoe de Nederlandse consument denkt over nieuwe duurzame ontwikkelingen op het gebied van voeding. Tweemaal per jaar wordt een grootschalig onderzoek gedaan naar de stand van zaken onder de consumenten. Eind mei wordt het eerste Future-of-Food rapport gepresenteerd, met daarin de resultaten van het onderzoek onder 1.500 consumenten.

Voorbeelden van vragen die worden beantwoord met het onderzoek zijn:

Welk deel van de Nederlanders is bewust bezig met minder vlees eten?

Voor welke alternatieve eiwitbronnen zoals zeewier en insecten staat de Nederlandse consument open?

Welke drempels ervaart de Nederlandse consument bij het duurzaam consumeren?

Op deze manier worden trends tastbaar en meetbaar. En met deze inzichten kunnen producenten, merken, retailers, start-up's en leveranciers zorgen dat ze op het juiste moment met de juiste producten en de juiste boodschap komen.

Trendwatching

Op de website futureoffood.nl staat een overzicht van alle ontwikkelingen op gebied van verduurzaming van het voedselsysteem. Ook krijgen duurzame productintroducties een plek. Zo wordt gebouwd aan een allesomvattend overzicht van kennis en trends op het gebied van verduurzaming en de consument.

Matchmaking

Future of Food Institute verbindt de verschillende actoren door middel van een matchmaking service. Partijen die iets te bieden hebben of een andere duurzame partij zoeken, kunnen zich gratis aanmelden en gebruik maken van het Future-of-Food netwerk.

Over het Future-of-Food Institute

Het Future-of-Food Institute is in 2018 opgericht door marktonderzoeker Durk Bosma en levensmiddelentechnoloog Simone Lamers. Hun missie is de voedseltransitie te versnellen door helder inzicht te bieden in hoe de consument hier tegenover staat.