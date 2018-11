‘Preventieakkoord belangrijke stap voor gezonder Nederland’

De nieuwe akkoorden Problematisch Alcoholgebruik en Overgewicht zijn een belangrijke stap voor een gezonder Nederland. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland die beide deze twee akkoorden mee tekenen en actief hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan. Wel hebben de ondernemingsorganisaties zorgen over het Rookakkoord en de gevolgen daarvan voor de circa 1.600 ondernemers met een kleine tabakswinkel.



Door goede samenwerking met tal van brancheverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties liggen er goede afspraken die zorgen dat we gezonder en minder gaan eten, meer gaan bewegen en verantwoord omgaan met alcohol, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De afspraken in deze twee akkoorden bevatten uiteenlopende acties, zoals:



-Kleinere porties; mensen gaan straks ongemerkt gezonder en minder eten door kleinere porties met minder zout, suiker en vet. De levensmiddelensector gaat hiermee aan de slag.



-Social media en betere controles; de alcoholindustrie maakt afspraken met Instagram, Snapchat en YouTube over het afschermen van 18-minners voor alcoholreclame. Ook gaat de controle op leeftijd bij alcoholverkoop sterk verbeteren.



-Gezonder eten en bewegen; werknemers worden in bedrijfsrestaurants verder verleid tot het maken van gezondere keuzes via nudging. Ook komt er meer aandacht voor gezondheid en bewegen in veel bedrijven.



-Jongvolwassenen; de alcoholsector, vertegenwoordigd in STIVA, start o.a. samen met plattelandsjongeren en studenten een actiegerichte aanpak om excessief drinken tegen te gaan. Een campagne en aanvullende acties (zoals professionele hulp) zijn onderdeel van die aanpak. Doel is om jongvolwassenen bewuster te maken van de risico’s van overmatig drankgebruik.





De wijze waarop deze twee preventieakkoorden tot stand gekomen zijn, is vernieuwend en een stap voorwaarts voor verdere preventie, aldus de ondernemingsorganisaties.



Rookakkoord onevenwichtig en slecht voor kleine winkelier



VNO-NCW en MKB-Nederland zijn net als de staatssecretaris van mening dat niemand zou moeten roken. Toch is het Rookakkoord in hun ogen onevenwichtig en zelfs contraproductief. Zo zijn de afspraken niet uitvoerbaar voor ondernemers met een kleine tabaks- en gemaks-winkel (ca. 1.600 winkels). Zij moeten straks 5 meter extra schap gaan afdekken om sigaren, e-sigaretten en rookloze producten uit het zicht te houden (naast 2 meter voor shag en sigaretten) voor het geval er jongeren binnenkomen. Jongeren zijn volgens onderzoek echter niet eens geïnteresseerd in deze producten, terwijl de ondernemers wel te maken krijgen met flinke extra kosten en het vaak al niet breed hebben. Andere EU-lidstaten hebben deze categorieën dan ook uitgezonderd van het uitstalverbod. E-sigaretten en rookloze tabaksproducten zijn juist een effectief middel om rokers te laten overstappen naar een minder schadelijk alternatief.



VNO-NCW en MKB-Nederland zijn wel blij dat de coalitie een uitzondering op de plicht tot neutrale verpakkingen heeft gemaakt voor e-sigaretten en sigaren, maar begrijpen niet waarom rookloze tabaksproducten hier dan niet onder vallen. Neutrale verpakkingen scheppen daarbij een gevaarlijk precedent voor verdere ingrepen in het merkenrecht van bedrijven.



Volgens de ondernemersorganisaties konden dit soort maatregelen ontstaan, omdat winkeliers en andere betrokken bedrijven niet aan de Rooktafel zaten en slechts met één type maatschappelijke organisaties is gesproken. Dat is een gemiste kans voor effectief beleid.