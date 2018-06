BOVAG-bedrijven richten zélf occasionsite op: viaBOVAG.nl

BOVAG-bedrijven zijn de afhankelijkheid van bestaande occasionwebsites beu en hebben met viaBOVAG.nl het heft in handen genomen. Een beweging die je bijvoorbeeld ook ziet in de horeca, waar horecabedrijven zelf een concurrent voor Thuisbezorgd.nl in de markt zetten. De site viaBOVAG.nl moet de komende jaren uitgroeien tot een mobiliteitsportaal voor consumenten, waar ook e-bikes, caravans, huurauto’s en tal van andere mobiliteitsoplossingen van de 9.000 BOVAG-bedrijven op aangeboden worden.



ViaBOVAG.nl is recent gelanceerd om een eind te maken aan de afhankelijkheid van BOVAG-autobedrijven van bestaande occasionwebsites. Deze sites hebben er belang bij potentiële kopers zo lang mogelijk op de website vast te houden in plaats van ze snel door te sturen naar de site van de aanbieder. Wat de BOVAG-bedrijven verder dwars zit is dat hun klanten op die andere websites voortdurend geconfronteerd worden met advertenties van derden, rondom hun eigen aanbod. Denk aan financieringen, verzekeringen en dergelijke. Daar zitten ze niet op te wachten. Daar komt nog bij dat de bestaande occasionwebsites hun prijzen veelal drastische hebben verhoogd de afgelopen jaren. De BOVAG-autobedrijven waren de regie kwijt. En met de komst van hun eigen viaBOVAG hebben ze die weer terug.



Horeca



ViaBOVAG.nl is een initiatief dat vergelijkbaar is met de initiatieven in de horeca, waar restaurants bezig zijn met eigen websites om een vuist te maken tegen partijen als IENS en Thuisbezorgd. Ook daar gaat het om de groeiende afhankelijkheid van externe partijen en het terugpakken van de regie door de retail.



Garantie-auto’s



ViaBOVAG.nl is van en voor BOVAG-bedrijven en dat betekent dat de bekende BOVAG-zekerheden ook op die site gelden. Daarom hebben álle auto’s op viaBOVAG.nl garantie. En daarom hebben álle auto’s op viaBOVAG een transparante all-inprijs, zonder verrassingen achteraf. Een prijs die uiteraard voldoet aan de jongste eisen van de Autoriteit Consument en Markt. Speciaal voor de auto’s op viaBOVAG is bovendien de BOVAG Omruilgarantie ontwikkeld. Wie via viaBOVAG een auto aanschaft kan die binnen twee weken ruilen voor een andere, mocht die om wat voor reden dan ook toch niet bevallen.



Betrouwbare BOVAG-bedrijven



Consumentenonderzoek leert dat het specifieke aanbod van viaBOVAG.nl goed valt bij potentiële kopers. De combinatie van de betere auto’s, garanties, volop transparantie en aangeboden door een netwerk van betrouwbare BOVAG-autobedrijven, blijkt goed te vallen bij consumenten.



ViaBOVAG is een gezamenlijk project van BOVAG en Bovemij. Beide partijen hebben zich gecommitteerd om drie jaar lang te investeren in ontwikkeling en marketing.