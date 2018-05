SodaStream veilt limited edition koninklijke flessen ter ere huwelijk

Exclusieve SodaStream-flessen ten voordele van plastic-bestrijding



Brussel, 15 mei 2018 – Ter ere van het Britse koninklijke huwelijk tussen Prins Harry en Meghan Markle, veilt SodaStream, ’s werelds grootste bruiswatermerk, een reeks exclusieve flessen ten voordele van ‘Surfers Against Sewage’ (vrij vertaald: ‘Surfers Tegen Afval’). Deze organisatie werd gekozen door het koninklijke huwelijkspaar en zet zich in voor een plasticvrije wereld. Als drijvende kracht achter het bannen van wegwerp-plastic wil SodaStream deze gelegenheid aangrijpen om het gevaar van plastic onder de aandacht te brengen door de veilingopbrengsten integraal te schenken aan ‘Surfers Against Sewage’.



De exclusieve SodaStream-flessen hebben een opvallende minitiatuurhoed als dop, gemaakt met de modernste 3D-printing-technieken, en zijn 100% recycleerbaar. Elk van de vijf originele hoedontwerpen is geïnspireerd door een iconische look die eerder werd gedragen door vrouwelijke royals. Het concept werd bedacht door het Israëlische innovatiebureau Gefen Team en is samen met SodaStream ontwikkeld.



De ‘limited edition’ van de koninklijke flessen wordt geveild op www.royalsodastream.com. De biedingen staan open voor alle koninklijke fans ter wereld.



"Het aanpakken van de plastic vervuiling van onze oceanen moet een topprioriteit zijn voor overheden, bedrijven en consumenten", aldus Hugo Tagholm, Chief Executive van ‘Surfers Against Sewage’. "Het engagement van SodaStream om plastic te verwijderen en herbruikbare flessen te promoten, is een grote stap in de richting naar plasticvrije kustlijnen en geeft een krachtige boodschap aan de drankenindustrie. Dit initiatief om de koninklijke bruiloft te vieren, benadrukt op ludieke wijze het belang van het schrappen van plastic voor eenmalig gebruik."



"Ik neem mijn hoed af voor het koninklijke paar en wens hen het allerbeste toe", aldus Daniel Birnbaum, Chief Executive Officer van SodaStream. "Ze kozen ‘Surfers Against Sewage’ als één van hun officiële goede doelen en doen zo een belangrijke bijdrage aan een ​​wereld zonder plastic flessen. Ik hoop dat anderen worden geïnspireerd en zich bij hun steun aansluiten."



Voor meer info en een ‘making of’: www.royalsodastream.com



Over SodaStream



SodaStream biedt een duurzaam alternatief voor bruisend water en is wereldwijd marktleider voor toestellen om thuis bruiswater te maken. Met een SodaStream-toestel maak je kraanwater in een handomdraai bruisend en zijn plastic flessen overbodig. De intensiteit van de bubbels bepaal je zelf. SodaStream is actief in 46 landen. In Nederland is SodaStream verkrijgbaar bij onder andere Blokker, Bol.com, Coolblue, BCC, MediaMarkt.