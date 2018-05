Welk prijskaartje heeft C02-uitstoot? Wie draait er op voor de kosten?

Vanavond, 28 mei, organiseert WISE een debatavond over de vraag: CO2, wat moeten we ermee?



We gaan in gesprek over een prijskaartje voor CO2-uitstoot en de verschillende methoden om het stoken en uitstoten in rekening te brengen. Ook overhandigt WISE 1.000 brieven van Carbonkillers, gericht aan minister Wiebes, aan Marcel Beukeboom, Klimaatgezant voor het Koninkrijk der Nederlanden. In de brief roepen de Carbonkillers Wiebes op het Europese emissiehandelssysteem aan te scherpen.



Sprekers:



Femke de Jong, Policy Director Carbon Market Watch



Michel Schuurman, directeur MVO Nederland



Faiza Oulahsen, campagnleider Klimaat&Energie, Greenpeace



Michel Scholte, directeur True Price



Herman Vollebergh, Planbureau voor de Leefomgeving



Jos Cozijnsen, Carbon Trading,



Peer de Rijk , directeur WISE



U bent van harte welkom om de avond bij te wonen.