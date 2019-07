500.000 auto's nog steeds op winterbanden in tropische hitte

Uit onderzoek van BOVAG blijkt dat 5,3 procent van de Nederlandse personenauto's momenteel nog op winterbanden rijdt. Op een totaal wagenpark van bijna 9 miljoen correspondeert dat met een half miljoen voertuigen.



BOVAG inspecteerde de afgelopen dagen bij temperaturen van bijna 40 graden 1.138 auto's in Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Bij 60 voertuigen werden winterbanden aangetroffen. Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber en zijn bedoeld voor meer grip op een koud of besneeuwd wegdek. Bij hoge temperaturen slijten deze banden sneller, zorgen voor meer rolweerstand en daarmee voor meer brandstofverbruik. Bovendien heeft de hitte een negatieve invloed op de wegligging van de auto, hetgeen voor gevaarlijke situaties kan zorgen.



Bij een soortgelijke inspectie bij hoge temperaturen in juli 2018 bleek 5,7 procent van de Nederlandse auto's op winterbanden te rijden. Het totale wagenpark is afgelopen jaar met ongeveer 300.000 toegenomen, waardoor -ondanks de relatieve afname- net als een jaar geleden nog immer een half miljoen voertuigen op winterbanden staat. Opvallend bij de inspectie was wel dat steeds meer auto's zijn uitgerust met vierseizoenenbanden. Voor mensen die een halfjaarlijkse bandenwissel te veel moeite vinden en relatief weinig kilometers rijden, kan dit soort banden een uitkomst zijn. De auto's die op winterbanden werden aangetroffen tijdens het onderzoek varieerden van groot tot klein, van oud tot nieuw en van duur tot goedkoop.



BOVAG adviseert automobilisten goed te kijken wat voor banden onder de auto zijn gemonteerd. Winterbanden zijn doorgaans te herkennen aan de vele groeven of ribbels in het loopvlak, als er al niet een commerciële, 'winterse' aanduiding op de zijkant staat. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met een autobedrijf en daar kan ook worden geadviseerd over het juiste schoeisel.