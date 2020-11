'Verplicht inregelen cv-installatie onbekende en kostbare regelgeving'

Dit is een expertquote van Jan Roelof Hoving van Vereniging Eigen Huis, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Detail 2020Z16967 | Tweede Kamer der Staten-Generaal



Huiseigenaren die een nieuwe cv-ketel of (hybride) warmtepomp kopen, zijn verplicht hun verwarmingssysteem nauwkeurig te laten afstellen. Dit zogenoemde waterzijdig inregelen kost tussen de € 300 en € 1.500 en komt bovenop de kosten van de nieuwe cv-ketel of warmtepomp.



De subsidie voor het inregelen die er nu is, vervalt per 31 december 2020. Het Rijk verplicht waterzijdig inregelen sinds 10 maart, maar gaf daaraan geen ruchtbaarheid. Pas na Kamervragen in oktober bevestigde minister Ollongren de verplichting.



Uit onderzoek van VEH blijkt dat 90% van de huiseigenaren die sinds maart van dit jaar een nieuwe ketel of warmtepomp kocht van de installateur niets heeft gehoord over waterzijdig inregelen. De inregelverplichting is onduidelijk en niet controleerbaar. VEH vraagt in een brief opheldering aan de minister. Documenten op de website van VEH.



Jan Roelof Hoving is bouwkundig specialist bij Vereniging Eigen Huis.